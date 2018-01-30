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融合地景和老街 烏來覽勝大橋改建動土

發稿時間：2018/01/30 13:03

最新更新：2018/01/30 13:03

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（中央社記者林長順新北30日電）橋齡約50年的烏來覽勝大橋今天舉行改建動土典禮，新北市長朱立倫表示，覽勝大橋是銜接烏來老街和溫泉街的唯一橋梁，完成改建後，除強化防洪耐震能力，也將大幅提升觀光效益。

朱立倫指出，覽勝大橋是烏來地區重要觀光地標，也是中央與地方共同合作的重大工程，改建完成後，將提升橋梁防洪保護能力，同時結合南勢溪周邊地形環境，打造別出心裁的烏來地區景觀亮點，不但保障烏來居民出入安全，且透過景觀平台與老街特色融合，期待吸引更多人潮。

新北市工務局指出，舊的覽勝大橋於民國59年完工，由於橋體老舊且不符合目前防洪要求，再加上前幾年在蘇迪勒、梅姬颱風侵襲時，南勢溪水暴漲溪水溢過橋面，造成主體結構受到強烈沖刷已有安全疑慮。

工務局表示，為顧及當地居民通行及居住安全，新北市政府評估及聽取地方建議，並多次與當地會勘、說明後，決定在上游處另闢鋼構橋及明隧道，河岸兩端規劃景觀平台，發揮交通安全與觀光遊憩發展雙重功能。

負責改建的新工處表示，覽勝大橋改建後橋長65.95公尺、寬7公尺，新橋面高程由原有118.14公尺抬高到121.3公尺，以避免再遭水患侵襲，並考量人行無障礙坡度，在上游側新增引道，以利車輛及行人通行。

新工處指出，改建期間將保留原橋通行，待新橋闢建完成後再拆除舊橋，總工程經費為新台幣1億5005萬元，預計於108年底可以完工。（編輯：管中維）1070130

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