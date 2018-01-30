月世界山頭被剷掉 里長到台南市府靜坐

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市龍崎區牛埔里長陳永和今天到台南市政府門口靜坐，抗議市府同意承辦掩埋場開發案的歐欣公司，以水保設施名義剷平當地山頭，嚴重破壞原本「月世界」地形的自然景觀。



陳永和拿了一把塑膠板凳、歷年來的公文、及放大的空拍圖等物品，上午前往台南市政府永華市政中心靜坐。反歐欣事業廢棄物掩埋場聯盟的多名成員也到場聲援，拿著「賊仔政府」的牌子，並戴著寫有「政府騙人」的口罩表達不滿。原本一行人要進入市府，但被警衛擋在門口。經協調後就在門口舉辦記者會並開始靜坐。



陳永和表示，去年歐欣公司擅自開挖整地，後來雖協議停工，台南市代理市長李孟諺也在前往當地會勘後，答應當地居民不會發給歐欣公司水土保持動工許可。但在去年12月21日，竟又核准歐欣公司以水保設施名義開挖。



他說，市府官員說動工的部分是沉砂池，施工程序合法。但從中央政府與台南市政府歷年提供的計畫圖來看，這處把整個山頭剷掉的地方是掩埋場的污水處理場。這樣的做法根本就是把掩埋場的工程化整為零，讓廠商可以一點一點施工，當地美麗的「月世界」自然景觀就這樣被破壞掉。



陳永和指出，從空拍照片可清楚看出，原本翠綠的山景在施工後變成一片光禿禿；原本說要挖深滯洪池，結果變成把山頭剷掉，把旁邊的滯洪空間填得更平，說這樣是在做水土保持，根本就在騙人。



他說，今天會靜坐到中午，接著會整理更多資料，要求市府官員出面負責。



到場了解狀況的台南市政府水利局主任秘書蔡國銓表示，此次僅准許歐欣公司進行改善既有沉砂池小型防災工程，面積約0.6公頃。因地方及相關團體對於防災工程施作有疑義，已要求歐欣公司停工，並將委託第三公正單位評估。



蔡國銓表示，歐欣公司是當地的水土保持義務人，若沒有做好水土保持，市府會依法開罰，這次進行水土保持工程都依法令核准。（編輯：方沛清）1070130