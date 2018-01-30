/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞
>rss

月世界山頭被剷掉 里長到台南市府靜坐

發稿時間：2018/01/30 13:14

最新更新：2018/01/30 13:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市龍崎區牛埔里長陳永和今天到台南市政府門口靜坐，抗議市府同意承辦掩埋場開發案的歐欣公司，以水保設施名義剷平當地山頭，嚴重破壞原本「月世界」地形的自然景觀。

陳永和拿了一把塑膠板凳、歷年來的公文、及放大的空拍圖等物品，上午前往台南市政府永華市政中心靜坐。反歐欣事業廢棄物掩埋場聯盟的多名成員也到場聲援，拿著「賊仔政府」的牌子，並戴著寫有「政府騙人」的口罩表達不滿。原本一行人要進入市府，但被警衛擋在門口。經協調後就在門口舉辦記者會並開始靜坐。

陳永和表示，去年歐欣公司擅自開挖整地，後來雖協議停工，台南市代理市長李孟諺也在前往當地會勘後，答應當地居民不會發給歐欣公司水土保持動工許可。但在去年12月21日，竟又核准歐欣公司以水保設施名義開挖。

他說，市府官員說動工的部分是沉砂池，施工程序合法。但從中央政府與台南市政府歷年提供的計畫圖來看，這處把整個山頭剷掉的地方是掩埋場的污水處理場。這樣的做法根本就是把掩埋場的工程化整為零，讓廠商可以一點一點施工，當地美麗的「月世界」自然景觀就這樣被破壞掉。

陳永和指出，從空拍照片可清楚看出，原本翠綠的山景在施工後變成一片光禿禿；原本說要挖深滯洪池，結果變成把山頭剷掉，把旁邊的滯洪空間填得更平，說這樣是在做水土保持，根本就在騙人。

他說，今天會靜坐到中午，接著會整理更多資料，要求市府官員出面負責。

到場了解狀況的台南市政府水利局主任秘書蔡國銓表示，此次僅准許歐欣公司進行改善既有沉砂池小型防災工程，面積約0.6公頃。因地方及相關團體對於防災工程施作有疑義，已要求歐欣公司停工，並將委託第三公正單位評估。

蔡國銓表示，歐欣公司是當地的水土保持義務人，若沒有做好水土保持，市府會依法開罰，這次進行水土保持工程都依法令核准。（編輯：方沛清）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP