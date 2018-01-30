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陳景峻指柯文哲尊重媒體 未封殺

發稿時間：2018/01/30 14:26

最新更新：2018/01/30 14:26

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（中央社記者梁珮綺台北30日電）台北市副市長陳景峻今天說，媒體為第四權，糾正台北市政府缺失等等，北市府都予以尊重，但報導時不要捕風捉影、見縫插針，並否認台北市長柯文哲封殺記者一事。

蘋果日報報導，一名網路媒體記者因報導前台北市觀光傳播局長簡余晏離職內幕、台北燈節與廠商間的糾葛等，引起柯文哲暴怒，下令封殺該記者，要求首長們拒接該記者電話，甚至要11樓相關人員出示手機以表忠誠。

柯文哲昨天在荷蘭受訪時表示「這不叫封殺」，指詳細方法內部還在討論，在還沒想出應付假新聞或錯誤新聞方法之前，每人（相關人士）都要為自己行為負責。他也指台北燈節部分報導對北市府造成很大困擾，更大問題是使內部互信基礎受影響。

陳景峻今天上午出席雙北圖書館一證通用活動，會後受訪時澄清封殺記者一事，表示絕對沒有扼殺、阻斷媒體，「大家放心好了，我們是非常尊重媒體自由的城市，柯市長非常尊重媒體的」。

陳景峻也說，期盼媒體報導時不要捕風捉影、見縫插針，否則恐會傷害當事人與市政運作。

至於柯文哲要求首長們出示手機以示忠誠、將該記者電話設為拒接一事，陳景峻大力否認，表示他從未拒接過記者電話，也沒聽過柯要求首長們出示手機，「我認為市長不會去做這個，他連人事預算都不會去干預，怎麼會去干預手機，這是誤傳或口誤。」（編輯：方沛清）1070130

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