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沖繩浦添市長率團來訪 林佳龍邀訪花博

發稿時間：2018/01/30 16:09

最新更新：2018/01/30 16:31

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日本沖繩縣浦添市長松本哲治（左）等一行30日參訪台中市政府，台中市長林佳龍（右）接待，2018台中花博吉祥物石虎也可愛現身，歡迎他們再來台中賞花博。中央社記者郝雪卿攝　107年1月30日日本沖繩縣浦添市長松本哲治（左）等一行30日參訪台中市政府，台中市長林佳龍（右）接待，2018台中花博吉祥物石虎也可愛現身，歡迎他們再來台中賞花博。中央社記者郝雪卿攝　107年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）來自日本沖繩縣浦添市的「台灣友好議員聯盟」，今天參訪台中市政府，接待的市長林佳龍指出，盼透過便利的交通促進觀光發展，搭建台日友好橋梁，觀迎大家再訪台中花博。

由日本沖繩縣浦添市議會組織的「台灣友好議員聯盟」，成立後首度訪台交流，今天由浦添市長松本哲治及市議會議長島尻忠明率團，到台中市政府拜訪林佳龍，盼藉此機會了解台中市政經發展及地方政府運作。

松本哲治對台中的城市景觀表示驚豔，林佳龍當場邀請日方於花博展期再次訪台，認識台中城市的另一個美麗樣貌。花博吉祥物「來虎」也現身會場歡迎參訪團，林佳龍致贈「綻福石虎」紀念物，還贈每名團員台灣名產鳳梨酥，以表達誠摯歡迎。

林佳龍表示，居住在沖繩縣西表島的「西表山貓」與台灣石虎血緣相近，希望透過這次交流學習更多石虎保育的工作。台中國際機場與沖繩那霸機場每週有三班直飛航班，期待雙方能透過便利的交通促進觀光發展、經濟合作，搭建台日友好關係橋梁，歡迎大家於花博開幕時再訪台中，聆聽花開的聲音。

松本哲治指出，這是他第一次到台中，但對於台中的城市景觀、嶄新建築感到十分驚奇，未來浦添市的美軍基地將歸還政府，台中會是浦添市將來建設發展的學習對象。他也希望能夠藉由台中到沖繩的直航班機、台中花博，讓沖繩居民提到台灣的時候，不僅僅只想到台北，也能開始對台中有新的認識。

市府表示，浦添市位處沖繩本島南部，面積約20平方公里，人口11萬4511人，「浦添市議會台灣友好議員聯盟」於106年8月8日成立，全體會員包含議長島尻忠明在內共17人。（編輯：管中維）1070130

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