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低碳祭祀 中市推平安祈福販賣機

發稿時間：2018/01/30 16:35

最新更新：2018/01/30 17:28

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zoom in 台中市環保局推出「平安祈福販賣機」，包裝外觀與金紙相似，但不需點火焚燒，拜完後還能帶回家食用保平安，保有傳統使用型態，又符合低碳環保精神，讓市民在拜拜的同時有新選擇。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月30日台中市環保局推出「平安祈福販賣機」，包裝外觀與金紙相似，但不需點火焚燒，拜完後還能帶回家食用保平安，保有傳統使用型態，又符合低碳環保精神，讓市民在拜拜的同時有新選擇。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）為兼顧民間傳統習俗及環保訴求，台中市環保局推出「平安祈福販賣機」，將平安麵及祈福米放入印有「四方金」及「祈求平安」的紙盒中，不用點火焚燒，又能帶回家食用。

環保局長白智榮今天表示，農曆新年將至，民間有過年時到廟裡祈福的習俗，免不了燒香和燒金紙，為提倡環保祭祀，並尊重大眾民俗習慣，環保局推廣「平安祈福販賣機」，並搭配PM2.5電子空品旗，目前已有北屯軍福宮及高美文興宮等兩家宮廟示範場所。

環保局指出，「平安祈福販賣機」販賣平安麵、祈福米，包裝外觀與金紙相似，但不需點火焚燒，拜完後還能帶回家食用保平安，保有傳統使用型態，又符合低碳環保精神，讓市民在拜拜的同時有新選擇。

販賣機上方則架設「PM2.5電子空品旗」，環保局表示，電子空品旗除了可以顯示鄰近空氣品質測站的PM2.5（細懸浮微粒）濃度外，也可測量及顯示廟裡的PM2.5濃度，依照環保署的污染分級，顯示不同顏色，讓民眾一目瞭然。

基於尊重宗教信仰自由，環保局表示，台中市對宮廟祭神祈福時所需的焚香及燒金紙等傳統儀式，從未予以禁止；但為了環保與健康，目前僅以輔導、推廣等柔性勸說及獎勵方式，鼓勵宮廟自主採「一爐一香、紙錢減量、減少金爐及香爐數量」等「四少一功德」方式，希望維持宗教傳統文化，達到環保減碳效果。（編輯：管中維）1070130

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