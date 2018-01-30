烈嶼南山頭營區 密室逃脫遊戲要先預約

金門烈嶼南山頭四營區活化後再開放，特別規劃密室脫逃遊戲，盼讓遊客感受營區內均為金門罕見坑道動線與結構。圖為廠商解說遊戲玩法。中央社記者黃慧敏 107年1月30日

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）金門國家公園管理處今天表示，最近新開放的烈嶼南山頭四營區現在接受「密室逃脫」遊戲預約，每天4場次；每場參加人數2到6人，並於遊戲活動3天前申請。



位於小金門最南端的南山頭四營區，早期是軍方駐守烈嶼南端海岸重要據點之一。據點內部設有兩座砲堡、7座地下射口碉堡與指揮所。坑道橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，深達3層，坑道的動線與結構是金門少見。



南山頭四營區已在23日開幕。金管處長謝偉松今天受訪表示，利用這個營區坑道環境設置密室逃脫遊戲，設有8道關卡，分別完成闖關可獲得8張拼圖，最終按拼圖密碼可開啟密室。時間以80分鐘為限。



「密室逃脫」最後一站是當年阿兵哥寢室，遊客可以在這裡看到昔日在這個據點擔任排長的劉文哲的憶錄，了解阿兵哥的心境，並在掛滿頭盔的留言牆上留言。



遊戲結束後，遊客可到中山室找解說員領取獎品。金管處表示，「密室逃脫」每天有4場次，時間分別是上午8時30分、10時，以及下午1時30分和3時30分，每場次參加人數為2到6人，未滿6人將併團辦理。



由於坑道內空間狹窄且地勢較陡，金管處建議遊客穿著運動鞋，方便行動。參加者當天必在遊戲開始前10分鐘報到，逾時不候；參加遊戲與解說要在3天前申請，預約電話：082-364411。(編輯：孫承武)1070130



