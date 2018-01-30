/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票費德瑞

川普發表國情咨文前 美股收低道瓊大跌362點

>rss

全成基金會寒冬送暖 全癱女躺病床圍爐

發稿時間：2018/01/30 17:16

最新更新：2018/01/30 18:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市全成社會福利基金會30日舉辦歲末圍爐宴，辦桌宴請300多名弱勢及長期照顧長輩與家屬吃大餐。台中市議員張耀中（後右2）出席，並親手餵一名因車禍全癱的婦人吃麵線，並祝福她早日康復。中央社記者郝雪卿攝　107年1月30日台中市全成社會福利基金會30日舉辦歲末圍爐宴，辦桌宴請300多名弱勢及長期照顧長輩與家屬吃大餐。台中市議員張耀中（後右2）出席，並親手餵一名因車禍全癱的婦人吃麵線，並祝福她早日康復。中央社記者郝雪卿攝　107年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市全成社會福利基金會今天邀請300多名弱勢及長期照顧長輩圍爐，一名因車禍全癱的女子也由媽媽推著小型病床到場，感動與會者，台中市議員張耀中還親手餵吃麵線。

歲末年終，全成基金會為了讓弱勢族群感受社會溫暖，已連續12年在台中市南屯區田心里活動中心舉辦歲末圍爐宴活動，今天席開30桌，以辦桌方式，宴請300多名長輩及家屬吃大餐。

全成基金會董事長聶玉美表示，儘管景氣低迷，募資不易，但是有愛心的民眾仍很多，包括惠中寺等單位都踴躍捐贈沙拉油、米、麵線、橘子等物資，還有禦寒的夾克、圍巾及襪子要讓長輩帶回去快樂過新年。

台中市社會局副局長陳仲良先向長輩祝賀新年快樂後表示，感謝全成基金會成全了社會福利，讓「托老一條龍」政策能落實，長輩無論健康或行動不便的，都能獲得很好照顧，人人活到老，學到老，快樂到老。

在聶玉美及張耀中陪伴下，陳仲良走到全癱女子那桌，慰問媽媽辛勞，也祝福女子早日好起來。現年45歲的黃姓女子，22年前因車禍致癱，全靠媽媽照顧陪伴，也是全成基金會長期照顧個案，在聶玉美一再鼓勵下，黃女躺在小型病床上，和媽媽一起搭復康巴士來參加圍爐。

「走出來，看看人群也很好」，媽媽紅著眼眶說，女兒自從癱瘓後，20多年來一直臥病在床，除非出門看病，總是關在房裡，所以當基金會邀請他們參加圍爐，「再不便，她也想帶著女兒走出門」。張耀中更親手餵女子麵線，祝福早日康復，「明年自己走來圍爐」。（編輯：黃于）1070130

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP