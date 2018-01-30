全成基金會寒冬送暖 全癱女躺病床圍爐

台中市全成社會福利基金會30日舉辦歲末圍爐宴，辦桌宴請300多名弱勢及長期照顧長輩與家屬吃大餐。台中市議員張耀中（後右2）出席，並親手餵一名因車禍全癱的婦人吃麵線，並祝福她早日康復。中央社記者郝雪卿攝 107年1月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市全成社會福利基金會今天邀請300多名弱勢及長期照顧長輩圍爐，一名因車禍全癱的女子也由媽媽推著小型病床到場，感動與會者，台中市議員張耀中還親手餵吃麵線。



歲末年終，全成基金會為了讓弱勢族群感受社會溫暖，已連續12年在台中市南屯區田心里活動中心舉辦歲末圍爐宴活動，今天席開30桌，以辦桌方式，宴請300多名長輩及家屬吃大餐。



全成基金會董事長聶玉美表示，儘管景氣低迷，募資不易，但是有愛心的民眾仍很多，包括惠中寺等單位都踴躍捐贈沙拉油、米、麵線、橘子等物資，還有禦寒的夾克、圍巾及襪子要讓長輩帶回去快樂過新年。



台中市社會局副局長陳仲良先向長輩祝賀新年快樂後表示，感謝全成基金會成全了社會福利，讓「托老一條龍」政策能落實，長輩無論健康或行動不便的，都能獲得很好照顧，人人活到老，學到老，快樂到老。



在聶玉美及張耀中陪伴下，陳仲良走到全癱女子那桌，慰問媽媽辛勞，也祝福女子早日好起來。現年45歲的黃姓女子，22年前因車禍致癱，全靠媽媽照顧陪伴，也是全成基金會長期照顧個案，在聶玉美一再鼓勵下，黃女躺在小型病床上，和媽媽一起搭復康巴士來參加圍爐。



「走出來，看看人群也很好」，媽媽紅著眼眶說，女兒自從癱瘓後，20多年來一直臥病在床，除非出門看病，總是關在房裡，所以當基金會邀請他們參加圍爐，「再不便，她也想帶著女兒走出門」。張耀中更親手餵女子麵線，祝福早日康復，「明年自己走來圍爐」。（編輯：黃于）1070130