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苗栗福基國小強棒 成軍不到3年打出全國冠軍

發稿時間：2018/01/30 17:33

最新更新：2018/01/30 18:03

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苗栗縣公館鄉福基國小棒球隊成軍未滿3年，去年底諸羅山盃國際邀請賽竟贏得全國冠軍，堪稱傳奇，小選手及教練30日到縣府接受縣長徐耀昌（後右7）表揚。中央社記者管瑞平攝　107年1月30日苗栗縣公館鄉福基國小棒球隊成軍未滿3年，去年底諸羅山盃國際邀請賽竟贏得全國冠軍，堪稱傳奇，小選手及教練30日到縣府接受縣長徐耀昌（後右7）表揚。中央社記者管瑞平攝　107年1月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣早期棒球並不興盛，棒球發展也遠不及外縣市學校；公館鄉福基國小棒球隊成軍未滿3年，去年底諸羅山盃國際邀請賽，竟連續擊退龜山國小等強隊贏得全國冠軍，堪稱傳奇。

2015年9月成軍的苗栗縣公館鄉福基國小棒球隊，去年底參加2017諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽低年級組，一路闖進四強決賽，先以2比1險勝台中市力行國小，接著冠軍戰又以3比0完封勁敵桃園市龜山國小，不僅跌破眾人眼鏡，更替苗栗縣抱回首座全國棒球賽事冠軍獎盃，意義非凡。

苗栗縣三級棒球發展並不興盛，福基國小棒球隊成立未滿3年，即以「小蝦米對抗大鯨魚」之姿，寫下歷史紀錄，總教練吳凰功不可沒。

zoom in 苗栗縣公館鄉福基國小棒球隊成軍未滿3年，去年底在諸羅山盃國際少棒邀請賽力克多支強隊贏得全國冠軍，總教練吳凰（左）功不可沒，主力投手巫奕瑋（右）更獲冠軍賽事大會MVP。中央社記者管瑞平攝　107年1月30日苗栗縣公館鄉福基國小棒球隊成軍未滿3年，去年底在諸羅山盃國際少棒邀請賽力克多支強隊贏得全國冠軍，總教練吳凰（左）功不可沒，主力投手巫奕瑋（右）更獲冠軍賽事大會MVP。中央社記者管瑞平攝　107年1月30日

身為苗栗泰安鄉泰雅族人，吳凰自小為了打棒球到台中力行國小、西苑高中等傳統棒球名校就讀，2005年代表中華隊勇奪小馬聯盟世界青少棒冠軍，獲頒最佳投手獎，身穿9號球衣被美國紐約市小馬聯盟總部棒球名人堂收藏，輔大畢業後，曾短暫待過日本職棒，後來因受傷結束球員生涯。

吳凰指出，自己過去都為外縣市效力，回鄉教球發現苗栗環境、棒球技術水平落差非常大，資源也相當匱乏，起初連選手都是他深入部落挨家挨戶拜訪、說服家長，好不容易找到選手下山，自費租屋供選手住宿、打點三餐，克難撐過第一年。

球員出身的吳凰深知「沒打出成績，沒人理會」，他埋頭苦幹，從5顆球、1根球棒，在水泥地籃球場指導小將們練球，在裝備不足的條件下參賽，還得跟對手借，「沒想到反而把對方打得很慘」，緊急要孩子們「不能再打了」以免借不到裝備。

104年起連續3年，福基國小棒球隊都拿下縣內代表權進軍全國，許多全國性賽事，也都由福基小將扮演苗栗縣領頭羊，開創參賽。在去年諸羅山盃賽事中，除奪下全國冠軍，球隊另有4名球員獲「最佳9人」個人獎，投手巫奕瑋還拿下大會MVP。

吳凰說，縣內不乏極具潛力資質的選手，相較其他縣市隊伍，福基小將個頭普遍「小一號」，但別看這群小小兵體型嬌小，動作可是非常敏捷，「速度是決勝祕技」，尤其巫奕瑋協調性佳、移動迅速，一戰成名，引來不少外縣市球隊有意挖角。

「寧願輸，也要有品德」，吳凰指出，比起贏得比賽，他更要求孩子們的品行與禮貌，盼建立一支「品德第一」的球隊。

他的目標是與縣內國、高中教練合作，推動建立起苗栗棒球三級制度，徹底擺脫「棒球沙漠」稱號，「這群孩子的表現讓我看見曙光」，目前球隊有20名球員，將繼續招募新血，歡迎各地對棒球有興趣的孩子加入。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見表揚福基國小棒球隊，慰勉教練、選手，期勉再接再厲，續創佳績，縣府也將積極連結社會、企業界資源和支持，提供學生良好訓練環境。（編輯：李錫璋）1070130

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