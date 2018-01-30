鄭文燦籲中油做好工安 快提遷廠時間表

總統蔡英文（2排右7）30日在總統府接見2017年中華職棒總冠軍隊伍Lamigo桃猿隊，並與桃園市長鄭文燦（2排右6）、全隊球員、啦啦隊成員等人合影留念。中央社記者張新偉攝 107年1月30日

（中央社記者葉素萍台北30日電）中油桃園煉油廠昨天清晨發生大火，桃園市長鄭文燦今天說，希望能由外部專家，連同中油公司以及桃園市政府共同調查，務必把工安跟環保做好；他也希望中油趕快提遷廠時間表。



總統蔡英文今天在總統府接見「2017年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」，桃園市長鄭文燦也出席。



鄭文燦會後受訪談到中油桃園煉油廠昨天清晨發生大火，他說，昨天有跟行政院、經濟部、中油董事長戴謙有特別討論過，戴謙認為時空環境已經不一樣了，煉油廠座落在市區的中央，並不妥當，中油決定重啟遷廠的作業。



鄭文燦指出，他希望趕快把規劃的方案做好，把時間表訂好。



他並說，事件目前還在調查的階段，因為大修之後，隔天就發生第二柴油工廠的爆炸，鍋爐的運作許可也沒有拿到證照，這都應該調查清楚，他希望能夠由外部的專家，連同中油公司以及桃園市政府一起來共同調查，務必要把工安跟環保做好。



鄭文燦表示，遷廠是必然的，全世界現代化城市裡面，絕少有一個石化廠放在市區的正中心，所以，「我們會很堅定地要求遷廠」，也會做好都市計畫活化的工作，讓遷廠之後的土地可以活化使用。



他說，至於備選方案，中油會審慎評估，包括環評、居民的溝通，戴謙很有誠意，其實在這事件發生之前，他跟戴謙已經討論過，也確定要遷廠的方向，目前展開遷廠的作業，希望中油趕快提出一個基本的時間表。(編輯：林沂鋒)1070130