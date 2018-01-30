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川普發表國情咨文前 美股收低道瓊大跌362點

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中市成立重大採購廉政平台 盼落實廉能

發稿時間：2018/01/30 18:43

最新更新：2018/01/30 18:43

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市政府廉政會報暨重大採購廉政平台宣示儀式今天舉行，市長林佳龍表示，將攜手司法機關營造公開透明的採購環境，落實市府「廉能、開放、效率、品質」的施政理念。

台中市政府下午召開廉政會報，林佳龍與台中地檢署檢察長張宏謀、法務部調查局台中市調查處長單培祥、廉政署中部地區調查組長謝名冠等人，共同宣示成立重大採購廉政平台，將攜手營造公開透明的採購環境。

林佳龍指出，一個政府除了「能」也要「廉」，廉能的政府表現在他初上任時，即率先簽署公共工程廉能公約，並擴及到中彰投苗區域聯合治理，對於重大工程考核也有許多精進做法，已逐漸從營造廉能環境、到制度、到成為文化。

「人是環境的產物」，林佳龍認為，如果營造好的環境，人們善的一面就會被發揚；人性比較脆弱、經不起誘惑的部分則較不易發生。透過政府、廠商及利害關係人形成共同治理的夥伴關係，從公共工程的品質與效率可以看到，政府資訊揭露非常重要，「在陽光之下較不會有黑影」。

張宏謀表示，台中市在這三年的公共工程品質方面表現非常傑出，有9件重大工程獲得公共工程品質金質獎，這是以往未見的，顯示市府在公共工程品質上面的進步，相信市民應該都看得到。

張宏謀指出，「廉政」推動最重要的就是首長決心，還要加上公共工程廠商甚至全民參與，希望透過重大採購推動平台，事先結合司法、調查單位與廉政部門，在採購程序公開透明的情況下，讓公務員工更勇於任事；也讓廠商知道不要用不當的外力來介入公共工程，而可以透過合法運作來獲得合理利潤。（編輯：黃于）1070130

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