士檢查扣物將拍賣 富豪名車等待新主人

士林地檢署30日發布新聞稿表示，將於2月6日委託行政執行署辦理查扣物變價拍賣，拍賣物品中包括一部黑色富豪自用小客車，歡迎民眾參與競標。（士林地檢署提供）中央社記者蕭博文傳真 107年1月30日

（中央社記者蕭博文台北30日電）士林地檢署將於2月6日委託行政執行署拍賣辦案查扣物，包括一部黑色富豪自用小客車。士檢新聞稿指出，歡迎民眾過年前參與競標，有機會以低於5折的價碼將車買回家。



士檢今天發布新聞稿表示，農曆春節將近，買台靚車好過年，已訂於2月6日下午3時，委託法務部行政執行署士林分署，在法務部內湖聯合辦公大樓辦理查扣物變價拍賣。



士檢表示，檢察官偵辦吸金案查扣被告所有的黑色富豪自用小客車(VOLVO牌、XC60TTURBO型號、2015年10月出廠)，這部車里程數僅約3萬公里，幾近於新車，參與競標的民眾，有機會以不到新車對折的價格，將車買回家，利用年假期間載著心愛家人出遊。



新聞稿指出，拍賣物還包括一部馬自達汽車及眾多3C產品，歡迎有興趣民眾到場喊價競買，絕對買到賺到，不買可惜。拍賣所得款項將由地檢署保管，檢察官未來將於審判中向法官聲請沒繳國庫，以防被告脫產並維護社會公義。（編輯：李錫璋）1070130