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川普發表國情咨文前 美股收低道瓊大跌362點

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創意設計花費少成效大 賴揆肯定竹縣長照

發稿時間：2018/01/30 19:45

最新更新：2018/01/30 20:21

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行政院長賴清德（中）30日訪視新竹縣天主教區世光教養院附設新埔日照中心，肯定新竹縣推動落實長照2.0政策。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月30日行政院長賴清德（中）30日訪視新竹縣天主教區世光教養院附設新埔日照中心，肯定新竹縣推動落實長照2.0政策。（新竹縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　107年1月30日

（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣30日電）行政院長賴清德今天訪視新竹縣先主教區世光教養院附設日照中心，對院方運用創意設計訓練、復健活動，「花費少、成效大」的方式，落實長照2.0予以高度肯定。

行政院長賴清德今天由新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿等人陪同，前往世光教養院附設新埔日間照顧中心，視察縣內執行長照2.0情形，他向多名正在搓湯圓同樂的長輩提前拜年，祝福新年快樂外，也親自體驗創意感官訓練。

世光教養院院長彭少呈拿出一個木箱，讓賴清德聞聞並說出內容物；賴清德接連聞了2次，猜出裡面放的是中藥材當歸。

彭少呈解釋，院內運用明星花露水、痱子粉等熟悉的古早味，讓老人家聞嗅猜題，刺激日漸退化的嗅覺及味覺，同時藉由燈光刺激，訓練視覺移動，讓腦部不要太早退化；另外，安排老人家搓湯圓，看似小小的動作，也可藉此訓練手指、手掌的靈活度。

醫師出身的賴清德，對於中心所設的復健器材與設備，及訓練方式「花費少、成效大」表示肯定，值得學習與鼓勵。

隨行的衛福部長陳時中表示，長照計畫朝向因地制宜方式，授權地方依民俗風情辦理，新埔日照中心有這樣的創意點子，算是相當成功。

新竹縣長邱鏡淳指出，縣府施政方針不論是長照或是前瞻計畫，向來都是與中央密切配合，他也提出循環經濟、台知園區、國際AI智慧園區推動等24項建議案，尋求中央支持。（編輯：黃于）1070130

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