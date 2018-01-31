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姚立明助陣 姚文智：盼明天上班

發稿時間：2018/01/31 12:32

最新更新：2018/01/31 13:32

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（中央社記者蘇龍麒台北31日電）表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天表示，下午將與曾任台北市長柯文哲競選總幹事的姚立明同台，希望當面邀請準備擔任姚文智總幹事的姚立明，看看明天能否上班。

身兼民主進步黨發言人的民進黨立委吳思瑤表示，中央黨部目前優先處理需要初選的縣市或直轄市，台北市一定是最後一波提名，內部尚未討論，在評估機制尚未啟動前，一樣鼓勵黨內同志如立委姚文智盡量爭取選民支持﹐如果以上次台北市長提名的經驗，估計要等到農曆春節過後約4、5月。

姚文智昨天宣布，姚立明願意擔任他的競選總幹事。姚文智上午受訪時表示，姚立明昨天在節目上，突然宣布願意擔任他的競選總幹事，他也很意外，之前上節目或其他場合，有遇過姚立明、也聊過。姚文智認為，姚立明是鼓勵他。

姚立明認為姚文智應該參選到底，姚文智說，本來就有參選到底決心，這個階段爭取民進黨提名，還有一段時間要努力，循黨的機制跟黨的高層共同溝通，這是努力的方向。

姚立明認為姚文智應該不惜脫黨、表現參選到底的決心，姚文智說，這是姚立明的期待，下午兩人上節目將同台，有約好下節目之後談一下，會針對「他的期待、我的節奏」，還有整個選舉的布局要怎麼進行，做初步溝通。

姚文智說，台北市長這場選舉很重要的是，誰能實現台灣價值？民進黨對首都有沒有責任？選舉是否能勝出？姚立明在這三方面都做了評估，民進黨如果提名，是不是會造成綠營分裂，評估是不會，國民黨現在是丁守中，他有信心有機會把國民黨打成第三名。

姚文智說，下午就會請姚立明開始擔任總幹事的工作，看姚立明能不能明天就來上班。

已表態參選台北市長有姚文智、國民黨前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文等。(編輯:溫貴香)1070131

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