春節環境清潔總動員 桃園公布清運計劃

桃園市政府環保局呼籲民眾，在春節暫停垃圾收運期間，家中的垃圾請妥善打包分類，各區清潔中隊將於2月20日上午9時起加班收垃圾。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）107年「國家清潔週」將從2月9日起開跑，桃園市環保局在今天公布春節期間的垃圾清運計劃，呼籲市民及早整理清掃環境，並配合清潔隊計劃清運垃圾，維護市容環境的整潔。



桃園市政府環保局長沈志修今天受訪表示，「國家清潔週」自2月9日開跑，今年的小年夜（2月14日）適逢停收垃圾的週三，為顧及民眾年前大掃除的需求，所以清潔隊員將加班出動清運垃圾。而在除夕（15日）當天則從上午9時起加班收運垃圾，讓民眾可以過好年。



沈志修表示，民眾家中若有大型廢棄物或家具需要協助載運，可先與當地清潔隊聯絡，安排適當時段由清潔隊專車前往清運。目前各區中隊受理的最後期限是在2月13日下午5時前，所有受理案件，環保局也會在14日完成清運工作。



沈志修指出，桃園市除復興區外，各區清潔中隊在2月16日至19日（年初一至初四），將暫停垃圾清運；復興區則是16日至18日及20日（初一至初三及初五）停收垃圾。



環保局也呼籲民眾，在春節暫停垃圾收運期間，家中的垃圾請妥善打包分類，各區清潔中隊將於20日（初五）上午9時起加班收垃圾。原本21日適逢週三不收垃圾，但環保局考量過年停收期間可能累積較多垃圾，因此將請清潔隊員加班收運，維護環境整潔。（編輯：方沛清）1070131



