北市年貨大街起跑 四大商圈有交管

「2018台灣年味在台北」活動在迪化街商圈、華陰街商圈、台北地下街和寧夏商圈登場，為因應採買年貨和逛街的人、車潮，大同分局提醒，4大商圈周邊道路將進行封閉和交管。（大同分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）「2018台灣年味在台北」活動即日起在台北市大同區四大商圈登場，為因應採買年貨的人、車潮，警方今天表示，包括迪化街、華陰街及寧夏路都進行封閉，周邊也將實施交管措施。



台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，轄內四大商圈即日起至2月20日將舉辦「2018台灣年味在台北」活動，包括大稻埕迪化街商圈、台北後車站華陰街商圈、台北地下街和寧夏商圈。



活動時間部分，大稻埕迪化街商圈為2月1日至14日的上午11時至晚間12時；台北後車站與華陰商圈為即日起至2月14日的上午10時至晚間10時；台北地下街商圈也是即日起至3月4日的上午11時至晚間10時；最後寧夏商圈自即日起至2月20日的下午4時至晚間12時。



為因應採買年貨和逛街的人、車潮，大同分局提醒，四大商圈周邊道路將進行封閉和交管。



主要封閉路段包括迪化街（南京西路至歸綏街）、華陰街（重慶北路至太原路、太原路至華陰街121號）和寧夏路（民生西路至平陽路，東側封閉、維持西側通行）。



周邊疏導管制範圍，首先為北至民權西路、南至市民大道、西至環河北路、東至重慶北路，另特別規劃針對民生西路與延平北路口、民生西路與迪化街口為活動交通要道加強疏導。



其次，歸綏街（延平北路至環河北路）實施時段性東往西單行管制，假日為下午3時至晚間10時，平常日則是彈性管制。



另外，民樂街實施時段性單行管制。民樂街（歸綏街至民生西路）往北單行，週末上午9時至晚間12時，週五下午3時至晚間12時，週一至週四則彈性管制；民樂街（民生西路至南京西路）往南單行，週末中午12時至晚間12時，週五下午3時至晚間12時，週一至週四下午3時至晚間10時。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070131