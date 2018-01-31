頂樓違建不裝住警器 北市府：可全拆

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市頂樓既存違建近3萬戶，因涉及影響公共安全，北市府要求裝住宅用火災警報器，建管處說，仍有6491處未裝設，2月起發函要求改善，4月起查報，最重處分可拆除整體違建。



台北市建築管理工程處副總工程司洪德豪今天受訪表示，依規定，民國83年之前的頂樓即存違建，因影響其他住戶的公共安全，北市府要求違建使用戶應裝住警器，經統計，頂樓即存違建共2萬9760戶，去年9月間提供清冊給消防局，由消防局派員到場張貼勸告單，要求屋主30天內完成裝設住警器並主動回報。



他說，消防局清查後發現，未裝住警器頂樓違建有6491處，建管處今年1月初收到資料後，2月14日前發函給違規戶，要求3月20日前改善並回報，也會派員到場勘查頂樓違建使用狀況，若無人使用可解除列管，經過統整稽查作業行政程序後，4月16日起將查報處分未改善違規戶，最重處分可強拆整體違建。



建管處建議違規戶盡快裝設住警器並檢視相關證明主動回報，若稽查員到場清查發現，頂樓即存違建內部隔出超過3房以上，可依規定強制拆除，屋主可能得不償失。



台北市違章建築處理規則訂定83年12月31日之前違建稱「既存違建」、84年1月1日之後稱「新違建」；既存違建依現行規定暫免拆除，須拍照列管，新違建則是即報即拆。1070131