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洪國浩南投市拜票 直搗南投縣府所在地

發稿時間：2018/01/31 14:37

最新更新：2018/01/31 15:32

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民主進步黨籍南投縣長參選人洪國浩（中）31日到南投市區菜市場發送春聯，熱情與民眾握手閒聊，展現高人氣。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　107年1月31日民主進步黨籍南投縣長參選人洪國浩（中）31日到南投市區菜市場發送春聯，熱情與民眾握手閒聊，展現高人氣。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投傳真　107年1月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）民主進步黨籍南投縣長參選人洪國浩，今天到南投市區菜市場發送春聯，新春拜票首站選擇從縣政府所在地南投市出發，他認為具高度象徵意義。

洪國浩今天與黨籍立法委員林靜儀、南投縣黨部主委陳昭煜、縣議員羅美玲、陳翰立等人，從南投市育樂路菜市場出發，沿街發送春聯並向民眾拜早年，洪國浩熱情與縣民、菜販握手閒聊，展現高人氣，準備2000份春聯不到1小時便被索取完畢。

洪國浩說，春聯題字歲次戊戌「迎春納福」，由草屯鎮書畫家柯耀東書寫，春聯上方還有農村田園風景畫，祝福縣民新的一年「福氣旺旺來」；因市場最貼近人民生活，也是接觸民眾最好地點，且南投市具高度象徵意義，因此選擇南投市區菜市場作為新春拜票起點。

洪國浩擔任草屯鎮長期間，3年還清新台幣1億8000萬元鎮債，更開源、節流數億元回饋鎮庫。他說，目前提出「南投躍升三部曲」，有信心複製成功模式到全南投縣，並期許自己將曾在台灣省政府、南投農田水利會、草屯鎮服務經驗帶到全縣。

林靜儀表示，相信選民會支持有政績、會做事的洪國浩。（編輯：陳清芳）1070131

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