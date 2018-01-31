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Hello Kitty彩稻田亮相 屏熱博2/3開幕

發稿時間：2018/01/31 15:09

最新更新：2018/01/31 15:34

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2018屏東熱帶農業博覽會將於2月3日登場，今年有國際人氣明星Hello Kitty登上彩稻田區，31日首度亮相，屏東縣長潘孟安（右9）邀請全國民眾春節到屏東走春。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月31日2018屏東熱帶農業博覽會將於2月3日登場，今年有國際人氣明星Hello Kitty登上彩稻田區，31日首度亮相，屏東縣長潘孟安（右9）邀請全國民眾春節到屏東走春。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東熱帶農業博覽會將於2月3日開幕，今年的彩稻明星Hello Kitty今天首度亮相，屏東縣長潘孟安邀請全國民眾春節到屏東走春，全區免收門票。

潘孟安在今天開幕前的記者會中表示，去年熱博創下155萬人次入園佳績，今年感謝三麗鷗公司授權讓國際人氣明星Hello Kitty登上屏東彩稻田區，彩稻是使用農試所育成彩稻品種，打造Hello Kitty農業主題樂園。

縣府農業處表示，熱博有14大主題區，包括3D彩繪稻田、迎賓花海、綠色瓜果長廊、水果樂園、動人蘭藝館、高雅藝術盆栽、原民特作、雜糧特作、農村再生成果展、樂活食農體驗、休閒農業、水產館、中藥草區及農特產行銷等，涵蓋農、漁、畜、原民、客家、休閒觀光體驗。

農業處表示，熱博2月3日開幕後一直到3月4日，週末將推出包含採果樂、焢土窯、田園餐桌、農事體驗等，週週抽獎及入園就送Hello Kitty限量紙帽子、紅包袋、造型小燈籠，還有Hello Kitty粉絲見面會。

農業處表示，除了2月15日除夕休園外，每日開園時間為早上9時到下午5時，免收入園門票，僅收停車清潔費（汽車100元，機車30元）。（編輯：陳怡璇／管中維）1070131

2018屏東熱帶農業博覽會將於2月3日登場，今年除了有14大主題區，還有國際人氣明星Hello Kitty登上屏東彩稻田區，31日首度亮相。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月31日2018屏東熱帶農業博覽會將於2月3日登場，今年除了有14大主題區，還有國際人氣明星Hello Kitty登上屏東彩稻田區，31日首度亮相。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月31日
2018屏東熱帶農業博覽會將於2月3日登場，今年有3D彩繪稻田、迎賓花海（圖）等14大主題區。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月31日2018屏東熱帶農業博覽會將於2月3日登場，今年有3D彩繪稻田、迎賓花海（圖）等14大主題區。中央社記者郭芷瑄攝　107年1月31日
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