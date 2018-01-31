馬路如虎口危險多 新北增交通設施顧安全

新北市去年行人交通事故死亡人數較前一年增加，行人未依規定穿越道路也是肇因之一。新北市政府31日表示，將於行人穿越道加裝地面型LED燈，提醒行人及駕駛留意。（新北市交通局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年1月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市去年行人交通事故死亡人數較前一年增加，肇因是車輛未禮讓行人，與行人未依規定穿越道路。新北市政府今天表示，將加裝地面型LED燈，增設延長行人綠燈觸動裝置。



新北市道路交通安全督導會報今天開會，會中分析去年行人交通事故死亡人數較前年增加的原因，依據行人交通事故發生原因和發生位置分析，有8成1發生於路口車輛未禮讓行人，6成4是行人未依規定穿越道路。



市府交通局主任秘書吳國濟表示，不少65歲以上的長者，因感知能力降低，常無法判斷通過馬路所需時間，還沒有完全通過馬路，燈號就變換。



另種狀況則是車輛未禮讓行人，轉彎未依照規定。中央警察大學教授周文生就提出親身經歷，許多車輛左右轉時，沒有禮讓行人的路權。



道安會報顧問陳菀蕙則提出，部分路段沒有劃設車輛停等線，或建築物造成駕駛人視線死角，對於劃設的岔路標線也不了解意義。



台灣海洋大學教授蕭再安則說，希望加強告知行人守法重要性，道安會報表示，將針對高風險族群在松年大學、榮民之家、老人會加強宣導。



對於行人違規、車輛未禮讓行人、轉彎未依照規定，市府也將列入專案加強執法。硬體設施方面，將設置行人專用時相，並於行人穿越道加裝地面型LED燈，在老人聚集處增設延長行人綠燈觸動裝置與加大號誌燈。



市長朱立倫表示，一旦發生交通事故是兩個家庭的悲傷，他指示相關單位針對年節期間的道路安全做好準備。



他說，未來道路安全宣導重點必須建立駕駛人尊重用路人權利，及行人正確用路的觀念，尤其年長者行動較不便，穿越馬路時更需要遵行號誌，才能讓駕駛人與行人建立友善的道路使用關係與默契，減少交通事故。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070131