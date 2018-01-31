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澎湖發春節敬老禮金 滿65歲可領3千元

發稿時間：2018/01/31 15:39

最新更新：2018/01/31 17:20

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農曆春節將近，澎湖縣政府31日發放春節敬老平安禮金，縣長陳光復（中後左1）由社會處長蘇啟昌（中後左2）陪同慰勉點鈔人員的辛勞。中央社　107年1月31日農曆春節將近，澎湖縣政府31日發放春節敬老平安禮金，縣長陳光復（中後左1）由社會處長蘇啟昌（中後左2）陪同慰勉點鈔人員的辛勞。中央社　107年1月31日

（中央社澎湖縣31日電）再過半個月就是春節，澎湖縣政府今天發放春節敬老平安禮金，65歲以上的老人每人有3000元春節禮金，全縣1萬6170名老人，都可領到過年的紅包。

澎湖縣縣政府今天在澎湖縣選委會發放春節敬老平安禮金，金額高達4800多萬元，一疊疊2000和1000元的現鈔滿桌，警方基於安全，全程戒護錄影，縣長陳光復由社會處長蘇啟昌陪同慰勉點鈔人員的辛勞。

陳光復並在蘇啟昌等人陪同下，前往馬公陽明里101歲王忠孝人瑞、朝陽里94高齡吳罔市與89歲高月綢等家中致贈春節敬老平安禮金，長者們都笑哈哈說，這是今年過年的第一個紅包。

縣府社會處表示，凡於106年12月31日前設籍澎湖之年滿65歲以上長者，都可領取，全縣共計有1萬6170人，其中馬公市有8616人佔了一半以上最多，其餘分佈在其他5鄉數百人至2000人，七美鄉有631人最少，每人都可領到春節敬老平安禮金3000元，即起至3月1日止在各村里發放，補發日期則3月2日至4月3日止。

陳光復也前往惠民啟智中心致贈2萬元春節加菜金，由中心督導翁秀媚代表接受，因病住院的主任王美惠還特別寫了一封感謝信，向縣長表達感謝。（編輯：劉政權）1070131

農曆春節將近，澎湖縣政府31日發放春節敬老平安禮金，縣長陳光復（左2）在社會處長蘇啟昌（左1）陪同下，前往馬公陽明里101歲人瑞王忠孝（右2）家中致贈禮金。中央社　107年1月31日農曆春節將近，澎湖縣政府31日發放春節敬老平安禮金，縣長陳光復（左2）在社會處長蘇啟昌（左1）陪同下，前往馬公陽明里101歲人瑞王忠孝（右2）家中致贈禮金。中央社　107年1月31日
澎湖縣長陳光復（左1）31日前往長輩家中致贈春節敬老平安禮金，今年65歲以上的老人每人有3000元春節禮金，長者們都笑哈哈說，這是今年過年的第一個紅包。中央社　107年1月31日澎湖縣長陳光復（左1）31日前往長輩家中致贈春節敬老平安禮金，今年65歲以上的老人每人有3000元春節禮金，長者們都笑哈哈說，這是今年過年的第一個紅包。中央社　107年1月31日
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