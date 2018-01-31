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大台中不動產趨勢 市府及業者均看好

發稿時間：2018/01/31 15:53

最新更新：2018/01/31 15:53

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）對於大台中今年的不動產趨勢，台中市地政局今天根據實價登錄資料顯示，近5年新成屋及中古屋都呈現上漲趨勢，而全國商總理事長賴正鎰則認為，政策利多，看好台中房市。

地政局長張治祥指出，台中市在各項重大建設逐步到位後，除人口明顯增長外，也確實反應於地價變動情形。依據近5年的實價登錄數據顯示，大樓華廈類型的新成屋平均單價上漲約25%，中古屋則上漲約30%，另透天類型的新成屋平均總價上漲約50%，中古屋則上漲約20%，都展現顯著上漲趨勢。

本身是鄉林集團董事長的賴正鎰則看好大台中今年的房市，他表示，全台房市今年是「價穩、量增」格局，尤其台中受到人口紅利、中科擴廠及捷運綠線年底進入試營運階段等多項題材激勵，將吸引更多外來人口到台中就業、置產、成家，為台中房產買盤提供有利支撐，整體供需市場將大躍進。

鄉林不動產研究室也分析指出，台中市不動產交易移轉前五大熱區是北屯、西屯、太平、南屯及北區等，北屯區和西屯區地位屹立不搖，現在又有捷運綠線及鐵路立體化，交通更便捷；至於太平區則是受惠台74線通車，已是首購新熱區，去年首度擠進交易熱區前三名。

賴正鎰認為，2018年台中房市有三利多，包括中科擴廠計畫通過帶來穩定就業機會，相對帶動食衣住行育樂相關需求商機；其次軌道經濟效益擴散外溢，捷運綠線整體工程進度已達75%，今年底試營運後帶動沿線房市第二波起漲；另外，台中市成為第二大城，人口紅利將帶動首購、換屋族需求，挹注房市新動能。（編輯：李錫璋）1070131

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