雲林送愛關懷街友 農曆春節不打烊

雲林縣政府送愛關懷街友，縣長李進勇（前右2）31日與多個機關團體一起將禦寒及生活物資等放入袋內，將透過鄉鎮市公所、警察及志工等協助發放。中央社記者葉子綱攝 107年1月31日

（中央社記者葉子綱雲林縣31日電）農曆春節將屆，雲林縣政府送愛關懷街友，今天將保暖禦寒及生活等物品放入物資袋，透過鄉鎮市公所、警察及志工等協助發放，並宣布春節不打烊，持續關心弱勢族群。



雲林縣長李進勇與多名鄉鎮市長、縣議員、雲林縣警察局、社團人員等，將茂谷柑、身障朋友用心製作的牛軋糖、保暖禦寒及生活用品等裝入物資袋，持續推動實物銀行幫助弱勢的行動，並頒發感謝狀給協助發放物資的志工與機關團體。



李進勇說，歲末天寒，社會上有許多朋友，卻因為家庭、疾病或意外等因素，亟需物資協助，縣府結合20鄉鎮市公所、雲林縣警察局及6個分局、社團，提供395個緊急物資包及50袋街友保暖禦寒物資，讓春節期間緊急需要或露宿街頭的鄉親，就近獲得協助。



雲林縣政府在民國101年7月開辦縣內實物銀行，104年起推動「實體實物銀行」4年計畫，在縣內設置斗六、虎尾及西螺3區，今年3月將新設北港區，送愛關懷弱勢及街友，李進勇也呼籲民眾，適時關心左鄰右舍的鄉親。



雲林縣政府社會處長徐忠徹指出，從101年7月開辦到去年為止，已發送愛心物資2萬1139戶次、6萬3144人次，且每年持續增加，社會各個角落仍有許多需要關懷的鄉親。



徐忠徹表示，社福貼心服務，農曆春節不打烊，鄉親在連假期間若遭遇困難，請撥打1957福利諮詢專線，或1999便民服務專線，若獲悉或遭遇家暴、兒虐或性侵，請撥打110或113專線，「一通電話，即得幫助」。（編輯：李亨山）1070131



