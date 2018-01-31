中市獲前瞻計畫補助 補強公共廳舍

台中市政府爭取行政院前瞻基礎建設計畫補助22案，共獲新台幣886萬餘元，將辦理村里集會所、活動中心及區公所辦公廳舍等耐震能力評估、耐震補強及拆除重建等。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月31日

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市政府獲得行政院前瞻基礎建設計畫補助22案，共新台幣886萬多元。市府指出，將辦理村里集會所、活動中心及區公所辦公廳舍等耐震能力評估、耐震補強及拆除重建等。



台中市民政局長周永鴻今天表示，民政局107年度首波針對民國88年12月31日以前興建，且未經完整耐震能力相關檢測的里活動中心及區公所辦公廳舍，共提出23案計畫向內政部申請補助，獲核定22案。



周永鴻指出，獲核定的22案，包括區公所行政中心耐震能力詳細評估1案及里活動中心初步評估15案、詳細評估3案、耐震補強2案、拆除重建1案，補助經費共886萬3400元。



他說，透過耐震評估及整建計畫，預計將檢測或改善22處公有建築物，目前各相關區公所已著手進行評估及規劃作業，將於經費到位後，即刻辦理建築物結構補強與拆除重建工程。



周永鴻強調，未來民政局將持續針對轄內有耐震能力評估或補強需求的里活動中心及區公所廳舍，積極提案向中央爭取補助經費，以降低公有建築物結構安全疑慮，提供市民安全無虞的洽公及活動場所。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070131