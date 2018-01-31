/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票旅行青蛙
>rss

日月潭建水上運動訓練中心 用地暫卡關

發稿時間：2018/01/31 16:13

最新更新：2018/01/31 17:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
日月潭水上運動訓練中心獲匡列新建預算，但可用的兩塊基地都有問題，南投縣政府31日與相關單位會勘，尚無法定案。圖為暫置在國有財產署土地上的船艇。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年1月31日日月潭水上運動訓練中心獲匡列新建預算，但可用的兩塊基地都有問題，南投縣政府31日與相關單位會勘，尚無法定案。圖為暫置在國有財產署土地上的船艇。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年1月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）日月潭水上運動訓練中心獲匡列新建預算，但可用的兩塊基地都有問題，南投縣政府今天與相關單位會勘，尚無法定案，後續將再開會協調，盼滿足選手多年心願。

位於日月潭西南方、靠近向山遊客中心的月牙灣，是國內多校、國立水里商工划船隊重要訓練基地，10多年培育出許多優秀划船好手，由於現有訓練中心鐵皮屋老舊且座落已出售私有地，南投縣政府向教育部體育署爭取新台幣6000萬元經費，要新建一座訓練中心。

縣政府、體育署協調行政院農業委員會林務局，無償撥用附近一塊土地，林務局同意撥用，但目前林地有承租人且不願意解除租地契約；另一塊土地較靠近水岸邊、更平坦，有利選手搬運船艇，不過因緊鄰日月潭水庫，屬於水庫蓄水範圍重要設施周圍限制活動區域。

因此，這塊土地雖較靠近岸邊，土地也屬財政部國有財產署，取得較無困難，但也因距離水庫較近，日月潭水庫主管機關台灣電力公司大觀發電廠、經濟部水利署為維護水質及地基安全，抱持意見。

體育署已同意匡列6000萬元經費，但須先取得土地，若未在今年年中解決土地取得問題，就可能失去補助經費，因此，南投縣長林明溱今天與縣政府教育處、林務局、水里商工校長劉丙燈等人前往月牙灣踏勘，盼將訓練中心建在靠近岸邊的國有財產署土地。

林明溱說，日月潭相當適合訓練水上運動選手，訓練中心屬前瞻基礎建設計畫補助項目，新建規劃用地有一塊林務局土地，但位於邊坡且距離水域較遠，而靠近水岸的土地屬於國有財產署，縣政府將與國產署研究，透過都市計畫變更，建造符合選手需求的訓練中心。

劉丙燈說，水里商工學生長期在月牙灣訓練水上運動，成績相當好，也培養許多國家代表隊好手，但選手目前訓練住宿處所是向私人租借，隨時有可能收回，對訓練與住宿可能造成困難，盼在縣長幫助下，解決土地問題，找到最適合地方，給選手最好訓練環境。

水里商工教練江文嘉指出，林務局土地約400坪，若建設訓練中心可供80多名選手使用，但目前有私有戶承租，需協調溝通；相關人士過去也曾經為較靠近潭邊的土地努力，希望這次在縣長林明溱努力下，可幫選手完成多年心願。（編輯：管中維）1070131

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP