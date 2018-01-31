日月潭建水上運動訓練中心 用地暫卡關

日月潭水上運動訓練中心獲匡列新建預算，但可用的兩塊基地都有問題，南投縣政府31日與相關單位會勘，尚無法定案。圖為暫置在國有財產署土地上的船艇。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年1月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）日月潭水上運動訓練中心獲匡列新建預算，但可用的兩塊基地都有問題，南投縣政府今天與相關單位會勘，尚無法定案，後續將再開會協調，盼滿足選手多年心願。



位於日月潭西南方、靠近向山遊客中心的月牙灣，是國內多校、國立水里商工划船隊重要訓練基地，10多年培育出許多優秀划船好手，由於現有訓練中心鐵皮屋老舊且座落已出售私有地，南投縣政府向教育部體育署爭取新台幣6000萬元經費，要新建一座訓練中心。



縣政府、體育署協調行政院農業委員會林務局，無償撥用附近一塊土地，林務局同意撥用，但目前林地有承租人且不願意解除租地契約；另一塊土地較靠近水岸邊、更平坦，有利選手搬運船艇，不過因緊鄰日月潭水庫，屬於水庫蓄水範圍重要設施周圍限制活動區域。



因此，這塊土地雖較靠近岸邊，土地也屬財政部國有財產署，取得較無困難，但也因距離水庫較近，日月潭水庫主管機關台灣電力公司大觀發電廠、經濟部水利署為維護水質及地基安全，抱持意見。



體育署已同意匡列6000萬元經費，但須先取得土地，若未在今年年中解決土地取得問題，就可能失去補助經費，因此，南投縣長林明溱今天與縣政府教育處、林務局、水里商工校長劉丙燈等人前往月牙灣踏勘，盼將訓練中心建在靠近岸邊的國有財產署土地。



林明溱說，日月潭相當適合訓練水上運動選手，訓練中心屬前瞻基礎建設計畫補助項目，新建規劃用地有一塊林務局土地，但位於邊坡且距離水域較遠，而靠近水岸的土地屬於國有財產署，縣政府將與國產署研究，透過都市計畫變更，建造符合選手需求的訓練中心。



劉丙燈說，水里商工學生長期在月牙灣訓練水上運動，成績相當好，也培養許多國家代表隊好手，但選手目前訓練住宿處所是向私人租借，隨時有可能收回，對訓練與住宿可能造成困難，盼在縣長幫助下，解決土地問題，找到最適合地方，給選手最好訓練環境。



水里商工教練江文嘉指出，林務局土地約400坪，若建設訓練中心可供80多名選手使用，但目前有私有戶承租，需協調溝通；相關人士過去也曾經為較靠近潭邊的土地努力，希望這次在縣長林明溱努力下，可幫選手完成多年心願。（編輯：管中維）1070131