PM2.5減量奪冠 彰縣環保局多管齊下

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）環保署公告民國106年PM2.5手動測站平均值，彰化縣減量和減幅都居全國第一，彰化縣環保局長江培根說，台化停工、減少焚燒稻草及加速汰換二行程機車都是奪冠原因。



環保署日前公告106年的細懸浮微粒（PM2.5）手動測站平均值，彰化縣的PM2.5從105年的24.5微克降到106年的20.3微克，減量2.4微克，減幅則達到17.2%，彰化縣政府今天舉辦記者會，說明減量的原因。



江培根指出，空氣污染來源可分為固定污染源、移動污染源及逸散污染源，為減少空污，環保局多管齊下，比如要求台灣化學纖維股份有限公司彰化廠停爐後，減少生煤用量約47萬公噸，約減少56%的燃燒生煤污染量。



江培根說，對鍋爐排放標準更加嚴格，除輔導業者加裝防制設備，亦要求減少生煤用量，推廣改用天然氣燃料；至於焚燒稻草，縣府推廣使用分解腐化菌，並協助農民購買。



至於汰換二行程機車，江培根說，環保局提供中低收入戶補助，最高補助到新台幣3萬元，一般民眾如果換掉二行程機車改買電動機車，最高可以補助到2萬6000元，同時加強淘汰老舊的柴油車以及補助濾煙器。



江培根表示，根據美國學者波普等專家研究，PM2.5濃度每下降10微克，居民平均壽命就增加0.61歲，以此推算，彰化縣減量程度已為縣民平均增加94天壽命。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070131