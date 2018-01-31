迪化年貨大街2/1登場 8大商圈推活動

（中央社記者劉建邦台北31日電）農曆春節將屆，迪化商圈台北年貨大街2月1日登場，台北市商業處規劃在寧夏等8大商圈都有相關活動，市長柯文哲7日將到迪化街發放可抽獎發財金紅包，獎項總額新台幣100萬元。



台北市商業處副處長江美玲今天受訪表示，2月1日至14日在迪化街辦理一系列台北年貨大街活動，包含特選年貨快閃櫥窗、新派年菜懶人包、悄悄話紅包袋等，並協助攤商設置具有迪化街意象的布簾，讓逛街民眾感受當地氛圍。



商業處不只規劃迪化年貨大街活動，包含寧夏夜市商圈、台北地下街、台北後火車站商圈、華陰街商圈、榮濱商圈、沅陵街商圈、四平商圈、信義區商圈也推出年節活動。



江美玲說，為響應狗年，商業處推出可當紅包的六萌犬發財金紅包袋，還可抽獎，總額有100萬元，配合市長柯文哲發放狗年發財金紅包，抽獎日期從7日開跑，領取紅包的民眾拿出手機掃描抽獎QR Code，註冊後可參加抽獎，獎項包含一兩「狗黃金」開運金飾、歐付寶現金紅利點數最高5萬點，紅包袋內也會隨機放入台灣彩券百元刮刮樂。



商業處表示，柯文哲發送發財金日期分別是7日在迪化、寧夏商圈，9日在台北後站、華陰街、台北地下街商圈、11日在榮濱等商圈發放發金紅包，歡迎民眾到場領取。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070131