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中市汰換燃油鍋爐政策 獲中央採納

發稿時間：2018/01/31 17:56

最新更新：2018/01/31 18:56

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台中市政府補助中小型工廠汰換燃油鍋爐為燃氣政策，獲得中央肯定及採納，台中市長林佳龍（左2）31日透過臉書表示感謝。圖為林佳龍赴工廠視察鍋爐汰換改善情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月31日台中市政府補助中小型工廠汰換燃油鍋爐為燃氣政策，獲得中央肯定及採納，台中市長林佳龍（左2）31日透過臉書表示感謝。圖為林佳龍赴工廠視察鍋爐汰換改善情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月31日

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市政府補助中小型工廠汰換燃油鍋爐為燃氣政策，獲得中央肯定及採納，台中市長林佳龍今天在臉書表示感謝，希望藉此讓全國改善空污成效更顯著。

「台中經驗，全台實踐！」林佳龍在臉書表示，經濟部、環保署肯定台中市政府補助重油鍋爐汰換為燃氣鍋爐政策，並將投入15.31億元預算在全國實施，讓改善空污效果更顯著，他要表示感謝。

台中市環保局對此表示，燃煤及燃油鍋爐是台中重大污染源之一，為管制改善，經發局於104年訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，補助燃油或燃煤鍋爐汰換成燃氣鍋爐，106年更將補助金額上限由原本30萬元提升到50萬元。

環保局長白智榮指出，台中市採取全國最嚴格的鍋爐加嚴標準，優先針對蒸氣量每小時2噸以上的鍋爐列為管制對象，鼓勵業者盡早汰換；今年起，全市不分大小鍋爐都將全面列管補助汰換，未來不再核准業者新設燃重油及燃煤鍋爐；既存的燃油鍋爐則給予1年半的緩衝彈性，讓業者有充分的時間進行改善。

環保局統計指出，106年底台中已有126家業者申請補助，48家完成汰換。今年編列3000萬元補助預算持續推動老舊鍋爐汰換，目標108年前全市181座列管重油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；對於礙於天然氣管線未普及的業者，可以加裝污染防制設備，以符合加嚴排放標準的規定。（編輯：李錫璋）1070131

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