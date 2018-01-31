竹市春節便民服務 年前加班清運垃圾

新竹市政府31日舉行「2018新竹過好年–好便利、好安心」記者會，宣布過年期間包括環保、交通、警察、衛生醫療等便民服務。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市政府整合春節期間各項便民服務及活動，其中民眾較關心的垃圾清運，包括大年初一到初四停收4天，初六與除夕前一天，則會加班清運，另有大型家具免費清運，民眾可多加利用。



新竹市政府今天舉行「2018新竹過好年-好便利、好安心」記者會，宣布過年期間包括環保、交通、警察、衛生醫療等便民服務，相關問題皆可撥打1999服務專線詢問。



市長林智堅受訪表示，在農曆新年前夕，家家戶戶忙著除舊佈新，市府團隊已做好服務整備，透過完善服務與措施，讓大家能夠安心順利地迎接嶄新、幸福的一年。



新竹市環保局長江盛任表示，垃圾清運方面，除大年初一到初四，停收垃圾4天；除夕及初五會依星期一的收運路線清運，原下午改早上收、晚上改下午收；初六與除夕前一天則會加班清運；初七起恢復正常垃圾清運作業；另外，大型家具及家電清運需求，可直接電洽環保局清潔科登記。



交通處長倪茂榮指出，春節期間路邊停車格及後站汽車停車場暫停收費，並規劃「春節祈福之旅」接駁專車，每天上午10時30分至晚間9時，每15分鐘發一班車，搭配全市共47處YouBike站點，讓大家輕鬆走春遊透透。



警察局長陳耀南表示，警察局提供「舉家外出安全維護服務」，民眾可撥打110申請，將在申請民眾的住宅周邊隱密處所設置臨時巡邏箱，加強巡簽，讓市民朋友返鄉團圓及外出遊玩無後顧之憂。



衛生局代理局長楊清媚說，竹市5大急救責任醫院提供春節醫療服務不打烊服務，自2月15日至2月20日春節期間持續提供急診，以及開放部分科別門診醫療服務，相關資訊可上新竹市衛生局或各醫院網站查詢。（編輯：劉政權）1070131