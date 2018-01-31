北市斯文里三期都更案 最快5月開拆動工

（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市大同區斯文里整宅案，因產權複雜等狀況，多年都更不易，北市府決定擔任公辦都更實施者，副市長林欽榮今天說，斯文里三期預定5月動工。



都市更新處表示，鄰近昌吉街、重慶北路三段、承德路三段的蘭州國宅及斯文里一、二、三期住宅，是北市府在民國53年至64年間辦理當地公共建設和興闢公共設施時，為安置拆遷戶所興建住宅，堪稱當時最先進公共集合住宅。



北市府當時考量住戶經濟能力，多採小坪數規劃，歷經多年演變，建築物早已老舊，因產權複雜、土地持分小和松山機場建築物高度限制，導致民間開發意願低落。



更新處表示，當地多為50年以上5層樓老舊房屋，一樓為店面其餘為住宅。建築物室內空間部分，蘭州國宅約6坪到25坪，斯文里一、二、三期整建住宅約5坪到14坪，居住空間狹小，缺乏維護管理，且違建狀況嚴重。



北市府考量建築物已達更新年限，且當地居住環境品質低落，有衛生及消防救災等公安問題，105年1月宣布「蘭州斯文里整宅公辦都市更新計畫」，決定擔任實施者推動公辦都更案。



副市長林欽榮今天開記者會說明都更案後續措施，他表示，市府編列新台幣20多億預算推動公辦都更，相關審議程序也在進行，先以斯文里三期為目標，該案預定2月進入都市更新審議大會審議，有信心可在5月中旬正式拆除動工。



都更處統計，經社會局列冊，蘭州斯文里整宅案住戶包含一般所有權人和租戶、弱勢所有權人和租戶。



林欽榮提到，有把握滿足當地每一戶需求，會協助弱勢住戶遷移和租戶尋找位在大同區住屋，且斯文里三期整建完成後，北市府可分配100戶，將當成中繼住宅，讓蘭州國宅及斯文里一、二期都更案可順利進行。



至於永春都更案，林欽榮說，可望在農曆年前讓建商取得建築執照。（編輯：黃瑞弘）1070131