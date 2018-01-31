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台南養鵝場確染禽流感 撲殺1051隻

發稿時間：2018/01/31 19:10

最新更新：2018/01/31 19:45

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台南市後壁區一處養鵝場31日確診場內鵝隻感染H5N2高病原性禽流感，派員前往撲殺1051隻鵝。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月31日台南市後壁區一處養鵝場31日確診場內鵝隻感染H5N2高病原性禽流感，派員前往撲殺1051隻鵝。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市後壁區一處養鵝場1月28日出現異常死亡，今天確診為H5N2高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處已完成撲殺1051隻鵝，並進行相關防疫工作。

台南市動保處副處長莊惟超受訪時表示，28日接獲養鵝場畜主通報，場內鵝隻異常死亡，當天立即派員至現場疫情調查及移動管制，並採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今天確診為H5N2高病原性禽流感。

莊惟超指出，今天派員前往現場進行撲殺共1051隻鵝，並對養鵝場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作，將環境中的禽流感病毒濃度降到最低。

他說，為加強化製集運車輛消毒工作，避免造成病原擴散，已要求集運業者進出畜牧場務必進行消毒與行進間維持密閉防漏。動保處將在化製車行經路線進行道路攔檢，加強查核隨車消毒設備及上蓋完整性，防堵禽流感疫情。

莊惟超表示，依據氣象預報，近日可能再探低溫，養禽業者應加強場內禽隻保溫及通風，使家禽免疫力不低落，並落實進出禽場的人車管制及消毒。（編輯：李錫璋）1070131

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