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洪易裝置藝術有夠旺 新北市府年味濃

發稿時間：2018/01/31 20:51

最新更新：2018/01/31 21:03

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新北市政府大廳展出台灣當代藝術家洪易的裝置藝術作品「有夠旺」，以台灣土狗為發想，嘴裡還叼著金色骨頭，象徵新年吉利財富旺旺來。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月31日新北市政府大廳展出台灣當代藝術家洪易的裝置藝術作品「有夠旺」，以台灣土狗為發想，嘴裡還叼著金色骨頭，象徵新年吉利財富旺旺來。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）春節將屆，新北市政府邀台灣藝術大學師生創作及台灣當代藝術家洪易的裝置藝術展出，咬著金骨頭的「有夠旺」及「旺狗」讓市府大廳與市民廣場充滿濃濃年味。

市政府秘書處專員張書翎今天表示，市府大廳的裝置藝術是藝術家洪易的鋼板烤漆動物嘉年華系列作品「有夠旺」與「旺狗」。市民廣場也展出牛、馬、龍等動物，洪易所創作的裝置藝術透過色彩、圖像，及十二生肖、動物，充滿狂想與童趣，也在傳統元素中尋找創作的靈感。

「有夠旺」是以台灣土狗為發想，繪有蓮花與雙喜圖案的土狗，大大的嘴巴咬著金色的骨頭，象徵新的一年吉利，咬著財富來。趣味吉祥的動物造型還有「旺狗」作品，狗象徵無私分享，真誠相待的精神，也飄散著濃濃的台灣年味。

新北市行政園區文創所布置充滿年味的裝置藝術，以「旺來福來好運Let's Go」為主軸，市府秘書處長李麗圳表示，市府邀台灣藝術大學設計學院創作布置，祝福市民旺來福來報新春，歡歡喜喜迎狗年。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070131

新北市政府前市民廣場目前展出台灣當代藝術家洪易的裝置藝術，透過繽紛色彩、圖樣搭配動物造型，整體充滿狂想與童趣，讓戶外廣場更添繽紛熱鬧氣息。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月31日新北市政府前市民廣場目前展出台灣當代藝術家洪易的裝置藝術，透過繽紛色彩、圖樣搭配動物造型，整體充滿狂想與童趣，讓戶外廣場更添繽紛熱鬧氣息。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月31日
新北市政府大廳近期展示裝置藝術作品「旺狗」，為台灣當代藝術家洪易作品，迎接即將到來的農曆狗年，相當應景。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年1月31日新北市政府大廳近期展示裝置藝術作品「旺狗」，為台灣當代藝術家洪易作品，迎接即將到來的農曆狗年，相當應景。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年1月31日
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