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欠費車無所遁形 北市新系統即刻拖吊

發稿時間：2018/02/01 15:08

最新更新：2018/02/01 15:08

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（中央社記者游凱翔台北1日電）為解決積欠路邊停車費、稅務、罰單欠費等問題，台北市已完成建置資訊通知系統，未來收費員透過PDA開立繳費單的同時，可在5分鐘內顯示車輛所有人狀況，並查扣拖吊、強制執行。

台北市交通局今天中午召開年終媒體餐敘暨記者會，停管處管理科長謝君毅表示，過往有民眾積欠大量停車費、稅務（燃料及牌照稅）、罰鍰，但因車輛具機動性、查察不易，因此邀集各單位在上月底完成「停車欠費戶等車輛即時停車資訊通知系統」建置，已上線執行。

謝君毅說，車輛只要停放轄內約5萬格收費停車格，當收費員透過PDA開立繳費單同時，可在5分鐘內顯示車輛所有人有無停車欠費、罰單欠費、註銷車牌、失竊車輛等黑名單，一旦發現便立刻查扣拖吊，並強制執行。

他指出，會整合警政、稅務、司法各單位完成這套系統，是因少數惡意民眾將有問題的車輛停放於收費停車格，任由繳費單在擋風玻璃前日積月累，卻又不予理會，如今透過這套系統，便能掌握時效性、有所作為。

謝君毅說，當被列入黑名單的車主車輛遭移置時，因長期欠費，會由法務部行政執行分署進行拍賣等事宜，若車主有意願透過分期清償債務，可透過法律程序在拍賣前進行債務協商。（李亨山）1070201

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