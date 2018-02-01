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尾牙吃湯圓送春聯 中市土地公廟喜洋洋

發稿時間：2018/02/01 15:16

最新更新：2018/02/01 15:29

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農曆尾牙今年落在2月1日，許多民眾及公司行號會到土地公廟參拜祈福，台中市南區福正宮特別舉辦應景寫春聯、送春聯活動，現場也提供平安湯圓讓民眾享用。中央社記者郝雪卿攝　107年2月1日農曆尾牙今年落在2月1日，許多民眾及公司行號會到土地公廟參拜祈福，台中市南區福正宮特別舉辦應景寫春聯、送春聯活動，現場也提供平安湯圓讓民眾享用。中央社記者郝雪卿攝　107年2月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）今天是農曆尾牙，台中市南區福正宮及西區忠明福德祠等土地公廟都舉辦寫春聯、送春聯活動，還提供平安湯圓讓民眾享用。

台中市南區國光里福正宮土地公廟，連續40年在尾牙這天請里民吃湯圓，現場並邀請多名書法老師一起寫春聯、送春聯，雖然天氣冷颼颼，仍有數百民眾前來祈求平安健康，現場洋溢歡樂氣氛。

南區國光里長陳仁榮表示，國光里湯圓遠近馳名，今天動員10名愛心媽媽協助，備料包括蝦米、冬蝦、香菇等多項食材都親自採買、洗滌，符合衛生，不論甜湯圓、鹹湯圓，口感極佳，現場準備160斤湯圓，全部一掃而空。

台中市忠明福德祠也舉辦新春揮毫活動，由忠明發展協會理事長何樹林帶領協會書法班提筆揮毫，致贈民眾春聯，現場還有信徒熱心提供甜湯圓、鹹粥及600份桂圓蛋糕等點心。

台中廣三SOGO百貨董事長原島榮一也率領團隊前來忠明福德祠參拜，市議員江肇國表示，原島榮一雖是日本人，來台後即入境隨俗年年來參拜土地公，祈求生意興隆。

民眾黃曉琪說，在寒冷的天氣裡，吃上一碗熱騰騰的湯圓，一股暖流湧上心頭，且書法老師還會依照民眾喜歡的詞句揮毫，滿足大家需求，有吃又有拿，感覺超開心。（編輯：施燕飛/方沛清）1070201

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