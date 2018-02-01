金門2家庭遭逢變故 國民縣黨部雪中送炭

金門縣金沙鎮林姓陸配家中發生變故，中國國民黨金門縣黨部主委林芳旋（右3）等人1日前往探視慰問，轉贈慈善機構急難濟助金和貢糖禮盒，表達各界關懷之意。（中國國民黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年2月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門縣金沙鎮和金城鎮2戶家庭遭逢變故，中國國民黨金門縣黨部人員今天前往探視慰問，轉贈慈善機構急難濟助金和貢糖禮盒，表達黨部和各界的關懷之意，希望他們能過個好年。



國民黨金門縣黨部發布新聞稿表示，金沙鎮林姓陸配與何姓夫婿結婚，全家收入端賴何男務農及做工所得。何男去年經醫師診斷罹患肺癌，年底過世。林女一肩扛起家計，到特產店擔任包裝員，並照顧年邁老母，身心俱疲。龐大的醫療及喪葬費用，讓家中陷入愁雲慘霧，處境堪憐。



另一家住金城鎮的李姓老婦年近8旬，和領有極重度殘障手冊無工作能力的兒子租屋相依為命；另一子在台工作，去年底返金探視李婦時，因急性心肌梗塞，今年初死亡。隨著兒子意外亡故，家中頓失經濟支柱，龐大喪葬費用支出，使原本拮据的家庭經濟更雪上加霜，生活陷入困境。



兩家的遭遇令人同情，國民黨金門縣黨部主動關心，前往協助，主委林芳旋除轉達各界的關懷，也盼藉此拋磚引玉，希望大家伸出援手助他們度過難關。金門縣民眾服務社理事長陳金福也致贈貢糖禮盒，表達關懷。（編輯：李錫璋）1070201