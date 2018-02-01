北市107年春安勞檢 稽查420家

台北市勞動局1日啟動107年春安勞檢專案，勞動局長賴香伶（前左2）上午率領勞檢人員到台北郵件處理中心稽查。中央社記者梁珮綺攝 107年2月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）農曆春節將來臨，台北市勞動局今天啟動107年春安勞檢專案，至3月5日前稽查營造工地、量販店、餐廳等420個場所，第一站為台北郵件處理中心。



勞動局長賴香伶、勞動檢查處副處長梁蒼淇今天上午率領勞檢人員到台北郵件處理中心稽查，梁蒼淇受訪時表示，420家事業單位以曾有缺失者及春節期間業務較多行業優先，像是台北郵件處理中心曾查過缺失，排在春安勞檢專案第一場。



賴香伶指出，春安勞檢重點為勞動彈性與職業安全，特別是物流倉儲業，「有些是夜間運送、有些很早要出車」。梁蒼淇則補充，春安勞檢主要以營造工地、賣場、餐廳、臨時性高風險行業如外牆清洗等行業為主。



新版勞基法將在3月1日上路，部分行業若涉及調整輪班間隔、七休一，須召開勞資會議，若事業單位為30人以上，須報地方備查。梁蒼淇說，將趁春安檢查時，了解事業單位勞資會議實施概況，未實施者會依現行法律輔導改善，也會提醒符合新法規定的事業單位。（編輯：張芷瑄／黃于）1070201



