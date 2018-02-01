潮州嘉年華抗低溫 森巴女郎火辣登場

屏東潮州嘉年華踩街活動3日舉行，潮州鎮公所1日舉行宣傳記者會，首次選出的社區森巴女郎在低溫中火辣登場，為一年一度的嘉年華踩街宣傳。（潮州鎮公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東潮州鎮將於3日舉辦「2018潮州嘉年華踩街」，鎮公所今天舉辦記者會，選出來的社區森巴女郎在攝氏17度低溫中，身穿比基尼登場，為一年一度的嘉年華踩街宣傳。



「潮州嘉年華踩街」今年第8年舉辦，潮州鎮公所文化觀光所長賴玉梅表示，當初舉辦潮州嘉年華是想讓各社區藉由踩街活動發揮創意介紹自己的社區，幾年來都是邀請外面團體的森巴女郎助陣，今年首度徵選潮州鎮民擔任森巴女郎，讓活動回歸到在地文化。



賴玉梅說，今年共有31支隊伍參與踩街，其中有近8成的隊伍都是潮州在地隊伍，這次也結合社區營造，一個月前就以潮州火車站為基地作為工作坊，製作大型踩街道具與創意花車。



9輛花車包括永春社區「迎賓鴨」、三共社區「看蛙真好」、新榮社區「香蕉新樂園」、光華社區「皇宮盛典」、新生社區「牛車寮」、蓬萊社區「水哮庄」、彭城社區「快樂蝦園」及檨子社區「芒果樹下」，還有慈惠醫專數位媒體創意設計科設計的「林少貓傳奇」。



賴玉梅說，「潮州嘉年華踩街」希望藉著活動讓各社區把自己的故事藉由花車創意傳承下去，如早期養鴨的永春社區，去年花車主題是「反毒鴨」，今年是「迎賓鴨」；位於東港溪旁的三共社區今年花車主題是「看蛙真好」，呈現東港溪生態；新生社區早期是牛隻買賣地，地名叫牛車寮，今年花車主題就是「牛車寮」，花車呈現早期牛車寮模樣，由居民扮牛隻。



今年獲選森巴女郎的7名鎮民，有未婚也有已婚，其中35歲的曾秀玲與16歲的女兒劉宜佩一起獲選，今天的宣傳記者會中，穿著比基尼的森巴女郎上場亮相，在攝氏17度低溫中火熱隨著音樂搖擺，曾秀玲說，跟著音樂舞動就不會覺得冷，很開心與女兒一起成為潮州森巴女郎。（編輯：方沛清）1070201