/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel藍月統一發票旅行青蛙
>rss

整合剩餘蔬果 雲林設首家續食中央廚房

發稿時間：2018/02/01 15:57

最新更新：2018/02/01 16:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
雲林口湖1日成立全台首家續食中央廚房「口福廚房」，將免費供應便當幫助沿海地區獨居老人、身心障礙者及弱勢族群，各界人士出席參與揭牌。中央社記者葉子綱攝 107年2月1日雲林口湖1日成立全台首家續食中央廚房「口福廚房」，將免費供應便當幫助沿海地區獨居老人、身心障礙者及弱勢族群，各界人士出席參與揭牌。中央社記者葉子綱攝 107年2月1日

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）整合量販店、超市及傳統市場等賣相不佳蔬果的捐贈，雲林口湖今天成立全台首家「續食中央廚房」，將免費供應便當幫助沿海地區獨居老人、身心障礙者及弱勢族群。

雲林縣長李進勇、台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫、家樂福文教基金會執行長蘇小真、雲林縣家庭關懷協會、各級民意代表及地方各界，參與續食中央廚房「口福廚房」揭牌。

李進勇感謝台灣食物銀行聯合會與家樂福基金會攜手，由雲林縣家庭關懷協會承辦，運用剩餘的蔬果等資源，設立續食中央廚房，配送到需要的家庭，拓展社會福利網絡，縣內已成立46個長青食堂，每天供餐送餐服務3000人，未來需要更多資源，發揮關懷服務。

台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫指出，將量販店、超市等剩餘賣相不佳或即期蔬果，並結合縣內蔬果合作社、農場及傳統市場等，將資源捐給社區，在雲林口湖成立全台首家續食中央廚房。

陳玠甫表示，中央廚房初期每天生產500個便當，將免費提供150個給雲林在地，將來朝向免費300個、長期600個目標邁進，幫助沿海鄉鎮的獨居老人、身心障礙者、弱勢族群，未來也會結合募集白米、漁業等資源，避免食物浪費，發揮助人精神。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，秉持快樂又幸福的理念，結合各界的愛心，希望一家家續食中央廚房成立，散播更多幸福種子讓其發芽，也歡迎不論是捐贈物資或擔任志工，大家一起來加入美好社會推動者的行列。（編輯：劉政權）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP