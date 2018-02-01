整合剩餘蔬果 雲林設首家續食中央廚房

雲林口湖1日成立全台首家續食中央廚房「口福廚房」，將免費供應便當幫助沿海地區獨居老人、身心障礙者及弱勢族群，各界人士出席參與揭牌。中央社記者葉子綱攝 107年2月1日

（中央社記者葉子綱雲林縣1日電）整合量販店、超市及傳統市場等賣相不佳蔬果的捐贈，雲林口湖今天成立全台首家「續食中央廚房」，將免費供應便當幫助沿海地區獨居老人、身心障礙者及弱勢族群。



雲林縣長李進勇、台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫、家樂福文教基金會執行長蘇小真、雲林縣家庭關懷協會、各級民意代表及地方各界，參與續食中央廚房「口福廚房」揭牌。



李進勇感謝台灣食物銀行聯合會與家樂福基金會攜手，由雲林縣家庭關懷協會承辦，運用剩餘的蔬果等資源，設立續食中央廚房，配送到需要的家庭，拓展社會福利網絡，縣內已成立46個長青食堂，每天供餐送餐服務3000人，未來需要更多資源，發揮關懷服務。



台灣食物銀行聯合會秘書長陳玠甫指出，將量販店、超市等剩餘賣相不佳或即期蔬果，並結合縣內蔬果合作社、農場及傳統市場等，將資源捐給社區，在雲林口湖成立全台首家續食中央廚房。



陳玠甫表示，中央廚房初期每天生產500個便當，將免費提供150個給雲林在地，將來朝向免費300個、長期600個目標邁進，幫助沿海鄉鎮的獨居老人、身心障礙者、弱勢族群，未來也會結合募集白米、漁業等資源，避免食物浪費，發揮助人精神。



家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，秉持快樂又幸福的理念，結合各界的愛心，希望一家家續食中央廚房成立，散播更多幸福種子讓其發芽，也歡迎不論是捐贈物資或擔任志工，大家一起來加入美好社會推動者的行列。（編輯：劉政權）1070201