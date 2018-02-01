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台南試辦私幼公立化 核定招收446人

發稿時間：2018/02/01 16:06

最新更新：2018/02/01 16:13

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府試辦私幼公立化今天起跑，教育局統計，2月試辦階段共有4所私立幼兒園加入，核定招收名額446人。

台南市試辦私幼公立化，市政府核定的4所私立幼兒園，分別是玉井區德蕾幼兒園90人、學甲區慈母非營利幼兒園105人、七股區七農非營利幼兒園131人、安南區朝日非營利幼兒園120人。

市府教育局特幼教育科股長陳元翎今天告訴中央社記者，在市府補助下，就讀這4所幼兒園的幼兒家長，從2月起只需支付比照公幼基準的代辦費，一年新台幣2萬2920元，平均每月不到2000元。

教育局原擇定17所幼兒園加入試辦，但最後只核定4所，陳元翎表示，教育局鼓勵非營利及偏鄉私幼加入試辦，有意願的私幼，今年8月前都可提出申請。

台南市公立幼兒園搶破頭，市府推出全國首創的私幼公立化政策，今年編列4億元預算補助，讓幼兒家長支付公立費用，就能讀私幼。

教育局2月試辦私幼公立化，預定今年8月全面推動，名額設定在6000人至8000人。

教育局統計，106學年度，台南市公立幼兒園221所，學生數1萬1901人，私立幼兒園334所，學生數3萬4000人，私幼費用遠高於公幼，1年花費至少7萬元，有些私幼更高達12萬元。（編輯：施燕飛/李亨山）1070201

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