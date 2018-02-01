台中精武圖書館開幕 結合社會創新基地

台中市政府接管的國立公共資訊圖書館精武分館，歷經15個月整修後，1日重新開幕，行政院政務委員唐鳳（後中右）及台中市長林佳龍（後中左）出席開幕式。中央社記者郝雪卿攝 107年2月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市政府接管的國立公共資訊圖書館精武分館，歷經15個月整修後，今天重新開幕，行政院政務委員唐鳳及台中市長林佳龍共同剪綵，邀請民眾體驗這座多功能複合式的圖書館。



昔日的省立台中圖書館承載許多老台中人的共同記憶，歷經省立台中圖書館到國立台中圖書館，再改為國立公共資訊圖書館精武分館，台中市政府投入新台幣7753萬元工程經費，規劃台中作家典藏館、市立圖書館、社會創新實驗基地及地方稅務局民權分局進駐。



唐鳳表示，由於本身的自學經驗，國小起待在圖書館時間很多，圖書館對他而言是熟悉的場所，圖書館與社會創新基地的結合，非常適合有創意的夥伴加入。



唐鳳指出，今年5月，首屆亞太社會企業高峰會地點，就選在台中文創園區，這次盛會將讓整個亞洲的朋友了解，台灣不只有產業創新，也有社會創新，並致力把社會各界的力量凝聚。



林佳龍說，精武圖書館5至7樓為台中社會創新實驗基地，是市府社會培力工程的第一部曲，基地的設立，讓多元、創新在此匯聚，並孵育人才以及未來的社會企業。未來將連結位於原聯勤招待所的台中社會創新中心，以及國際非政府組織（INGO）於霧峰光復新村的進駐計畫，打造台中成為社會創新的城市。



台中文化局表示，1至4樓為閱覽區，從105年至今共購入600萬元新書，提供90種期刊雜誌，廣集各類台中作家及台中相關作品，更因地制宜服務東南亞移工，購置3000冊東南亞語文圖書及10種刊物，打造豐富的多元文化專區。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070201



