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提前圍爐暖心暖胃 獨居長者揪感心

發稿時間：2018/02/01 17:12

最新更新：2018/02/01 17:12

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮市公所推出募集愛心年菜活動，第1批愛心年菜今天送到花蓮縣榮民服務處，中午席開10桌，讓獨居長者提前圍爐；花蓮寒士圍爐將於4日在陽光電城席開60桌。

愛心年菜今天中午在花蓮縣榮民服務處禮堂開辦，花蓮市長魏嘉賢到場與榮民爺爺和志工們一起提前圍爐，他說圍爐象徵團聚，透過花蓮縣榮民服務處的平台，邀請老人家一起吃飯，讓獨居長者感受社會的溫暖；魏嘉賢還特地送每位老人家1件圍脖，在寒冷的冬天使用。

花蓮市公所去年底推出募集愛心年菜行動，包括社團、宗教團體、公司行號、民意代表、個人等以捐款行動相挺支持；愛心年菜以照顧列冊的中低收、低收入戶以及弱勢社團為主。

此外，人安、創世、華山基金會策略聯盟舉辦第28屆「寒士吃飽30」，花蓮場將於4日在陽光電城廣場開席，預計60桌，當天除有熱呼呼的團圓飯，還可領到紅包，讓寒士感受溫暖。

人安基金會花蓮平安站長林康楚說，每年農曆春節前夕，社會上有一群人，流落街頭，無法飽餐一頓，為使他們不致挨餓受涷，創辦人曹慶發起街友尾牙，後來擴大邀請清寒單親媽媽、獨居長輩、社會邊緣人等參與，並更名為「寒士吃飽30」，至今已邁入第28個年頭，28年來共辦理2萬8886桌，服務寒士近30萬名，桌數成長1230倍，皆來自社會各界支持。（編輯：施燕飛/李亨山）1070201

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