竹縣書法聯展 十犬十美春聯免費送

「2018新竹縣書畫藝術學會美展」即日起在新竹縣文化局展出，多名書法家也將在3日上午書寫「十犬十美」等創意春聯，免費送給民眾。中央社記者魯鋼駿攝 107年2月1日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）農曆春節將至，家家戶戶貼春聯，新竹縣書法家胡國龍等人將於3日上午在新竹縣文化局美術館，書寫「十犬十美」等創意春聯，免費送民眾。



新竹縣書畫藝術學會理事長盧雲珍今天受訪表示，學會創立於2002年，以推廣、研究、切磋書畫藝術文化活動為目的，每年辦理會員聯展，也與新竹縣政府文化局合作策畫「行動藝術館」，把藝術送到校園與社區，推動生活美學。



盧雲珍說，學會即日起至11日在新竹縣政府文化局舉辦「2018新竹縣書畫藝術學會美展」，展出水墨畫、書法、油畫、水彩畫等五大類、120幅作品。



盧雲珍表示，因春節將至，這次會員聯展將書法作為重要主軸，其中由書法家胡國龍主筆、配合狗年創作的「十犬十美」春聯，也成為這次聯展的主視覺。



胡國龍受訪說，「十犬十美」是集合古文、象形文等方式書寫而成，第一層有4個犬字，第二層有2個，下層則有4個，總共有10個犬字，希望用特別的書法與民眾互動，讓今年過年可以更有學問、更趣味。



新竹縣政府文化局長張宜真受訪表示，2018新竹縣書畫藝術學會會員美展將於2月3日舉行開幕式，當天上午9時30分至11時30分，將有7位書法家、藝術家現場揮毫，免費送給民眾「客製化春聯」與紅包袋，邀民眾前往領取，帶回家張貼，過一個喜氣洋洋的旺旺年。（編輯：黃于）1070201