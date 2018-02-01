/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel藍月統一發票旅行青蛙
>rss

竹縣書法聯展 十犬十美春聯免費送

發稿時間：2018/02/01 17:13

最新更新：2018/02/01 17:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「2018新竹縣書畫藝術學會美展」即日起在新竹縣文化局展出，多名書法家也將在3日上午書寫「十犬十美」等創意春聯，免費送給民眾。中央社記者魯鋼駿攝　107年2月1日「2018新竹縣書畫藝術學會美展」即日起在新竹縣文化局展出，多名書法家也將在3日上午書寫「十犬十美」等創意春聯，免費送給民眾。中央社記者魯鋼駿攝　107年2月1日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）農曆春節將至，家家戶戶貼春聯，新竹縣書法家胡國龍等人將於3日上午在新竹縣文化局美術館，書寫「十犬十美」等創意春聯，免費送民眾。

新竹縣書畫藝術學會理事長盧雲珍今天受訪表示，學會創立於2002年，以推廣、研究、切磋書畫藝術文化活動為目的，每年辦理會員聯展，也與新竹縣政府文化局合作策畫「行動藝術館」，把藝術送到校園與社區，推動生活美學。

盧雲珍說，學會即日起至11日在新竹縣政府文化局舉辦「2018新竹縣書畫藝術學會美展」，展出水墨畫、書法、油畫、水彩畫等五大類、120幅作品。

盧雲珍表示，因春節將至，這次會員聯展將書法作為重要主軸，其中由書法家胡國龍主筆、配合狗年創作的「十犬十美」春聯，也成為這次聯展的主視覺。

胡國龍受訪說，「十犬十美」是集合古文、象形文等方式書寫而成，第一層有4個犬字，第二層有2個，下層則有4個，總共有10個犬字，希望用特別的書法與民眾互動，讓今年過年可以更有學問、更趣味。

新竹縣政府文化局長張宜真受訪表示，2018新竹縣書畫藝術學會會員美展將於2月3日舉行開幕式，當天上午9時30分至11時30分，將有7位書法家、藝術家現場揮毫，免費送給民眾「客製化春聯」與紅包袋，邀民眾前往領取，帶回家張貼，過一個喜氣洋洋的旺旺年。（編輯：黃于）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP