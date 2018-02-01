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櫻花綻放 九族奧萬大賞櫻好去處

發稿時間：2018/02/01 17:30

最新更新：2018/02/01 18:07

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2018年九族櫻花祭1日正式開跑，南投縣長林明溱（左2）為率先開花的山櫻花樹掛上「指標櫻」木牌，宣布櫻花季節正式來臨。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月1日2018年九族櫻花祭1日正式開跑，南投縣長林明溱（左2）為率先開花的山櫻花樹掛上「指標櫻」木牌，宣布櫻花季節正式來臨。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）九族5000棵櫻花逐漸綻放，目前花開約2成，預估春節盛開；奧萬大山櫻花約開4成，即日起到3月適合賞櫻，還可觀山鳥飛舞。

九族櫻花祭開幕活動今天在九族文化村辦理，南投縣長林明溱、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處長洪維新、魚池鄉長陳錦倫、良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢等人出席。

林明溱說，賞櫻花不用去日本，要看最漂亮的櫻花就來九族文化村，現在櫻花已逐漸綻放，預估春節期間盛開，歡迎全國民眾到南投玩，白天賞櫻花、夜晚看燈會；九族5000棵櫻花今年開放認養，部分所得捐助良顯堂社會福利基金會。

此外，奧萬大國家森林遊樂區春櫻也吐芬芳。林務局南投林區管理處長李炎壽今天說，奧萬大櫻花期約可持續2個月，主要有3種，分別是1月中下旬到2月的粉紅色系單花瓣山櫻花(緋寒櫻)，2月有艷紅色系重花瓣的八重櫻，2月下旬到3月中旬是白色單花瓣的霧社櫻。

李炎壽說，目前山櫻花約開4成，現在到3月是園區賞櫻最佳時機，奧萬大不只可賞花，還可近距離觀賞山鳥嬉戲與覓食，更可享受高山藍天、白雲與好空氣；但春天天氣較不穩、山區早晚溫差大，建議民眾採洋蔥式多層穿法，並選擇非假日來玩。（編輯：黃瑞弘）1070201

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