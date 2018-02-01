總預算被刪爭議 涂醒哲被請出議場

（中央社記者江俊亮嘉義市1日電）嘉義市政府總預算遭刪減，今天在市議會臨時會中，因市長涂醒哲不願回答在媒體中說「少數特定議員狂刪」是指誰，導致涂醒哲、市府秘書長賴明煌相繼被請出議場。



嘉義市政府今年總預算案歲出遭刪減新台幣6.08億元，市府以窒礙難行為由，提請4.7億元覆議案。市議會為此自1月29日起召開5天臨時會，但臨時會開議當天，涂醒哲請假，由副市長張惠博代理，經協商後由市府撤回覆議案，改提追加爭取預算。



市議會臨時會今天進行市政討論時，無黨籍議員張榮藏質問涂醒哲，日前上電視政論節目所說的「少數特定議員」是指誰，「是不是我？」涂醒哲不願明說，希望張榮藏不要對號入座。



張榮藏聞言大怒，向擔任主席的議長蕭淑麗提出請求，要涂醒哲離開議場。涂醒哲離開議場後，市府秘書長賴明煌隨即跟著起身，率領列席的局處長離開議場。



蕭淑麗見狀，說了一句「這就是市府的態度」，隨即暫停市政討論時間。



事後，涂醒哲議場外受訪表示，市府總預算遭刪減，造成市政推動窒礙難行，提覆議案是對市民負責的表現，他在電視上所提的「少數議員」是普遍性說法，並非指哪一位議員。



賴明煌場外受訪時指出，今天議程是市政討論，不是市政總質詢，市長被趕出場，秘書長應率領一級主管同進退。



後來議員黃秋澤發言時間，涂醒哲及一級主管再度進入議場。黃秋澤質疑賴明煌「不尊重議員質詢」，還說「你有什麼權責要局處長一起出場？」隨即將賴明煌請出議場。



對此，嘉義市議會議長蕭淑麗受訪表示，府會之間首重和諧，理應多溝通、相互尊重，才能順利推動市政，議員們為預算把關、為百姓看緊荷包，是盡議員的職責，期待市府團隊多花時間溝通，不要意氣用事。（編輯：唐聲揚）1070201