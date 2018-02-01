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桃園影像冬令營 找回高中生攝影感動

發稿時間：2018/02/01 17:55

最新更新：2018/02/01 18:35

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桃園市至善高中與台北藝術大學合辦影像冬令營，教導學生利用針孔攝影產生底片，並運用氫版轉印技術製作相紙，讓學生自己將照片沖洗出來，了解影像生成原理。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月1日桃園市至善高中與台北藝術大學合辦影像冬令營，教導學生利用針孔攝影產生底片，並運用氫版轉印技術製作相紙，讓學生自己將照片沖洗出來，了解影像生成原理。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）許多民眾習慣用手機或數位相機拍照記錄生活，但知道影像成型原理的人卻不多，桃園市至善高中在寒假舉辦免費影像冬令營，透過自製攝影器材和暗房沖洗，讓學生一探攝影的奧妙。

國立台北藝術大學指導老師朱祈安今天受訪表示，這次與陳敬寶老師利用寒假的機會，在桃園開辦影像冬令營，要教導學生們用最原始的方式捕捉影像。

朱祈安指出，除了教導學生利用針孔攝影產生底片，也會告訴學生們如何用氫版轉印的技術製作相紙，讓學生將自己拍攝的照片沖洗出來，了解影像生成的原理。

至善高中表演藝術科一年級學生姜姵妤表示，現在人都習慣用手機或相機拍照，傳統的底片或拍攝手法現在相當少見，為期3天的冬令營課程，同學不但嘗試著製作針孔攝影機還要學習氫版轉印，最後看見自己拍攝的照片沖洗出來的那一刻，心中的感動難以言喻，才知道拍照原來不是件容易的事。

桃園市至善高中表演藝術科主任李欣潔表示，數位相機以便利性迅速取代傳統相機，近年的「智慧型手機」更讓攝影成了全民運動，學校希望透過這一類免費的趣味課程，讓學生透過實際操作，重新了解影像成型的原理。（編輯：卞金峰）1070201

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