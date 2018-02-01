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中市議員徵空污解方 民間贊助百萬獎金

發稿時間：2018/02/01 18:02

最新更新：2018/02/01 18:02

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）國民黨籍台中市議員陳政顯今天公開徵求解決空污辦法，他說，將邀產、學、醫、環團、民代等組成評選團，從徵件中選出最具體可行者，將可獲民間社團贊助的獎金100萬元。

國民黨籍市議員陳政顯、楊正中、顏莉敏、李榮鴻、劉士州、黃馨慧等人，今天在台中市議會黨團辦公室召開記者會，公開徵求解決空氣污染辦法，台中市國家改革促進會理事長曾坤炳則在會中宣布，將贊助100萬元做為獎金。

陳政顯表示，他去年底在市政總質詢中即曾建議，如果市府無法解決空污問題，可以尋求民間力量解決，所以他公開徵求民間獻策，將解決辦法寄到他位於北區大德街144號的服務處，於今年4月30日截止收件，5月間將邀產、學、醫、環團、民代等組成評選小組，選出最具體可行者，就能獲得百萬獎金。

曾坤炳指出，國家改革促進會願意拿出100萬元做為獎金，邀請全國人民一起獻策解決空污，獲錄取者將協助與政府簽約及保護智慧財產權。

顏莉敏認為，台中市政府最近才因秋冬空污季協調公私場所降載削減率成果六都第一，獲得環保署頒發獎勵金1000萬元，但台中市的天空還是灰濛濛，她建議市府捐出這1000萬元來響應，一起集思廣益改善空污。

對此，台中市環保局表示，環保署頒發的1000萬元獎勵金，市府將運用來強化空污稽查採樣科學儀器設備、提升各項污染防制工作。而且環保署對獎勵金用途已有專款專用的規範，並且必須提報計畫向環保署申請核定後才可實施，議員的建議與中央規範不符。（編輯：陳怡璇/李亨山）1070201

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