最後一隻私養台灣黑熊 送壽山動物園

高雄市立壽山動物園1日派專業獸醫團隊至屏東縣李家將黑熊順利運回壽山動物園收容，終結台灣私人飼養台灣黑熊行為。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣長治鄉民李籐正生前養了3隻黑熊，2016年李籐正病逝後，2隻黑熊去年送台北市立動物園，最後1隻黑熊今天送高雄壽山動物園收容。



高雄市立壽山動物園今天早上派空調貨車及專業獸醫團隊到李家，將黑熊順利運回壽山動物園收容，屏東縣政府農業處長黃國榮表示，李家最後1隻台灣黑熊送壽山動物園收容後，也終結台灣私人飼養台灣黑熊行為。



黃國榮說，今天搬遷至壽山動物園收容的台灣黑熊是公熊，2000年1月13日經由人工繁殖出生，今年剛滿18歲，送壽山動物園收容後，能得到更專業的照養，未來壽山動物園也會與復育機構養的台灣黑熊配對，增加遺傳多樣性，同時做為野外族群保育與研究的重要來源。



農業處表示，李籐正合法飼養的3隻台灣黑熊，其中1隻母熊是在野生動物保育法公告實施前就飼養，飼主用心照顧超過30年，另2隻是母熊的後代，李籐正2016年病逝後，家屬考量黑熊專業照料、飼養安全性等問題，在屏東縣政府的媒合下，2隻黑熊在去年9月送往台北市立動物園收容，最後1隻黑熊原本計畫去年11月送到壽山動物園，因故延至今天。（編輯：施燕飛/李亨山）1070201