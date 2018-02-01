/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel藍月統一發票旅行青蛙
>rss

最後一隻私養台灣黑熊 送壽山動物園

發稿時間：2018/02/01 18:14

最新更新：2018/02/01 18:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 高雄市立壽山動物園1日派專業獸醫團隊至屏東縣李家將黑熊順利運回壽山動物園收容，終結台灣私人飼養台灣黑熊行為。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月1日高雄市立壽山動物園1日派專業獸醫團隊至屏東縣李家將黑熊順利運回壽山動物園收容，終結台灣私人飼養台灣黑熊行為。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣長治鄉民李籐正生前養了3隻黑熊，2016年李籐正病逝後，2隻黑熊去年送台北市立動物園，最後1隻黑熊今天送高雄壽山動物園收容。

高雄市立壽山動物園今天早上派空調貨車及專業獸醫團隊到李家，將黑熊順利運回壽山動物園收容，屏東縣政府農業處長黃國榮表示，李家最後1隻台灣黑熊送壽山動物園收容後，也終結台灣私人飼養台灣黑熊行為。

黃國榮說，今天搬遷至壽山動物園收容的台灣黑熊是公熊，2000年1月13日經由人工繁殖出生，今年剛滿18歲，送壽山動物園收容後，能得到更專業的照養，未來壽山動物園也會與復育機構養的台灣黑熊配對，增加遺傳多樣性，同時做為野外族群保育與研究的重要來源。

農業處表示，李籐正合法飼養的3隻台灣黑熊，其中1隻母熊是在野生動物保育法公告實施前就飼養，飼主用心照顧超過30年，另2隻是母熊的後代，李籐正2016年病逝後，家屬考量黑熊專業照料、飼養安全性等問題，在屏東縣政府的媒合下，2隻黑熊在去年9月送往台北市立動物園收容，最後1隻黑熊原本計畫去年11月送到壽山動物園，因故延至今天。（編輯：施燕飛/李亨山）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP