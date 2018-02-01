台北年貨大街開跑 迪化街民樂街交管

台北市迪化街年貨大街1日正式開跑，現場販售琳琅滿目的糖果供民眾挑選。中央社記者施宗暉攝 107年2月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）迪化商圈台北年貨大街活動今登場，台北市警察局交通警察大隊提醒，迪化街1段在活動期間將實施交通管制，管制車輛進入，另民樂街則彈性實施時段性單行管制，請民眾多加留意。



交通警察大隊今天發布新聞稿表示，農曆春節將屆，台北市政府規劃推出「2018台灣年味在台北」活動，即日起至3月4日於迪化街商圈、華陰街商圈、後站商圈、台北地下街商圈和寧夏夜市商圈陸續展開。



其中，迪化商圈台北年貨大街活動期間為即日起至14日止。



交通警察大隊表示，為因應活動期間內大量採購年貨的人、車潮，迪化街1段（歸綏街至南京西路）實施交通管制，管制車輛進入迪化街；另外，民樂街則彈性實施時段性單行管制。



另外有規劃交通疏導管制勤務，交通警察大隊說，包括派遣交通疏導管制崗位30處，動員25名警力、19名義交，路況查報7組、違規停車拖吊1組。



迪化街商圈周邊如民生西路、延平北路、環河北路、歸綏街、市民大道、重慶北路、忠孝西路等路段，都被警方列為違規停車取締、拖吊及路況查報重點，以確實保持路口淨空。



同時，迪化街、南京西路口也設置機動派出所，以提升活動期間交通順暢及為民服務品質。



交通警察大隊表示，台北市警察局長陳嘉昌相當重視農曆春節前夕各項交通疏導工作，也特別指派市警局副局長蔡耀坤和交通大隊長姜祖培今天赴迪化街視察交通疏導狀況，並致贈暖暖包慰勉執勤員警和義交。（編輯：李亨山）1070201