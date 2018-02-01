發票換入場券 台中市邀聽台日慈善音樂會

台中市政府1日下午舉辦「愛．希望．快樂頌」音樂會記者會，副市長張光瑤（中）出席歡迎民眾前來聆賞，捐贈發票即可兌換入場券。中央社記者郝雪卿攝 107年2月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市政府地方稅務局與東京國際傑人會合作，將於3月3日在台中市中山堂舉辦「愛．希望．快樂頌」音樂會，台中市副市長張光瑤今天歡迎民眾捐發票即可兌換入場券。



台中市政府下午舉辦「愛．希望．快樂頌」音樂會記者會，張光瑤、日方代表社會福祉法人地球鄉理事長松本伸子及事務局負責人小田切涼子及表演團體代表等共襄盛舉，大家一起聆聽惠明樂團帶來現場演出，接著進行啟動儀式，宣示兌票活動即將開始。



市府指出，這場音樂會邀請日本雪割草合唱團來台演出，演出單位還有台中市惠明盲校惠明樂團、馬頭琴演奏家賽音吉雅、國立台灣交響樂團附設青年交響樂團、台中市合唱團等。



張光瑤表示，台日往來密切，這次音樂會邀請雙方身障團體同台演出，透過音樂進行文化交流，意義非凡，且民眾捐贈發票即可兌換入場券，同時做公益及享受音樂饗宴，一舉兩得。



稅務局長陳進雄表示，音樂會入場券採捐贈發票兌換方式，兌票時間從2月5日起至14日止，民眾捐贈3張今年1至2月紙本統一發票或2張無實體電子發票，即可兌換1張入場券，發票將全數捐贈給慈善單位，可前往稅務局所屬8個分局、大墩文化中心、台中市立圖書館西區分館、西屯分館、北區分館或北屯分館等地兌換。（編輯：施燕飛/方沛清）1070201