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台北狗年小提燈亮相 能站能坐能趴

發稿時間：2018/02/02 12:24

最新更新：2018/02/02 14:36

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台北市政府觀光傳播局2日在市府大樓舉行「台北燈節首發小提燈」記者會，童星左左右右向媒體展示狗年小提燈。中央社記者施宗暉攝 107年2月2日台北市政府觀光傳播局2日在市府大樓舉行「台北燈節首發小提燈」記者會，童星左左右右向媒體展示狗年小提燈。中央社記者施宗暉攝 107年2月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市小提燈「幸福GO GO」今天亮相，以台灣土狗為原型，狗狗憨直、熱情的神韻躍然「燈」上，仔細觀察，會發現提燈上有台北101、自然山林、百年古剎小剪影，代表台北時代意象。

小提燈「幸福GO GO」從2月24、25日下午1時在台北燈節主展場與12行政區發放，共有4萬1200盞；若民眾在24日至3月4日間，在西門町、重慶南路書店、台北地下街等8大商圈消費滿200元，即可兌換小提燈一盞。

負責小提燈結構的紙雕藝術家洪新富暢談其設計理念，表示台灣土狗非常勇猛、忠誠，但也很友善，是許多台灣人小時候的玩伴，所以選擇以台灣土狗為原型設計。

台北市狗年小提燈「幸福GO GO」以台灣土狗為原型，負責小提燈結構的紙雕藝術家洪新富表示，台灣土狗勇猛、忠誠與友善，是許多台灣人小時候的玩伴，因此選擇以台灣土狗作為設計概念。中央社記者梁珮綺攝　107年2月2日台北市狗年小提燈「幸福GO GO」以台灣土狗為原型，負責小提燈結構的紙雕藝術家洪新富表示，台灣土狗勇猛、忠誠與友善，是許多台灣人小時候的玩伴，因此選擇以台灣土狗作為設計概念。中央社記者梁珮綺攝　107年2月2日

洪新富說，台灣土狗有牛角耳、竹筒嘴、鐮刀尾等特徵，設計時希望頭、尾都能動，所以「幸福GO GO」的舌頭可吐出、上揚的尾巴可隨之擺動。

洪新富笑說，「當狗吐出舌頭時，代表熱情、友善」，而四肢能站、能坐、能趴，甚至在隨著人提動時，可前後擺動，有種「遛狗」的開心感，也讓民眾感受手上彷彿牽著一隻具有生命力的台灣忠犬。

負責配色的插畫家張嘉路笑說，他以「大紅大紫」、「紫氣東來」吉祥概念設計，盼有過年喜氣洋洋的氣氛，也有毛小孩的溫度，提燈上藏有台北101、自然山林、百年古剎等小剪影，代表著「幸福GO GO」在台北市遊玩，與主人共同擁有的美好台北記憶，也代表著台北市現代、自然、傳統的3面向。

此外，「幸福GO GO」四肢袖口部分放有金錢紋，象徵「四肢動起來，打扮新台幣」；襪子則以橄欖綠、紅色搭配，象徵冬去春來、紅花綠葉的春意盎然。

由於台北燈節籌辦過程一度傳出恐開天窗，最後決議將小提燈、遊行2部分由其他廠商承包。設計小提燈的洪新富謙虛表示，「作為一個台北市民，希望能救援成功，也要很精彩。」

洪新富、張嘉路與設計團隊約花了一週多完成小提燈「幸福GO GO」，洪新富笑說，時間壓縮不是壞事，迸發的熱情、火力相對也強，小提燈不只是一個作品，也是一群人共同打拚的故事。（編輯：陳清芳）1070202

影片來源：中央社
台北市政府觀光傳播局2日在市府大樓舉行「台北燈節首發小提燈」記者會，工作人員向媒體展示小提燈的放大版。中央社記者施宗暉攝 107年2月2日台北市政府觀光傳播局2日在市府大樓舉行「台北燈節首發小提燈」記者會，工作人員向媒體展示小提燈的放大版。中央社記者施宗暉攝 107年2月2日
台北市狗年小提燈「幸福GO GO」2日亮相，從2月24、25日下午1時在台北燈節主展場與12行政區發放，共有4萬1200盞；若民眾在24日至3月4日間，在西門町、重慶南路書店、台北地下街等8大商圈消費滿新台幣200元，即可兌換小提燈1盞。中央社記者梁珮綺攝 107年2月2日台北市狗年小提燈「幸福GO GO」2日亮相，從2月24、25日下午1時在台北燈節主展場與12行政區發放，共有4萬1200盞；若民眾在24日至3月4日間，在西門町、重慶南路書店、台北地下街等8大商圈消費滿新台幣200元，即可兌換小提燈1盞。中央社記者梁珮綺攝 107年2月2日
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