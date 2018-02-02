完成姐妹心願 捐眼角膜贈交通車遺愛人間

花蓮市民代表會第一位女性主席呂秀珍1月中旬病故，臨終時除捐眼角膜遺愛人間，也希望捐贈愛心車（圖）給黎明社區服務中心，作為「瑞智學堂」接送銀髮長輩，延緩失能失智的交通車。中央社記者李先鳳攝 107年2月2日

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮市民代表會第一位女性主席呂秀珍1月中旬病故，臨終時不僅捐出眼角膜遺愛人間，還念念不忘照顧花蓮長者，她的結拜姐妹們今天代她捐贈一輛愛心車給花蓮黎明教養院。



64歲的呂秀珍終身未婚，將所有的愛獻給花蓮；她與11位同樣熱心公益的女性共結「姊妹會」，每月聚會討論如何發揮婦女力量，讓花蓮更美好。



今天出席儀式代表捐贈的姐妹會「二姐」陳純子說，台灣還沒有女警的時候，呂秀珍就擔任女義警中隊長，協助警方維持治安、秩序，冬防慰勞，要出錢出力出時間，她二話不說加入行動；後來加入花蓮醫院的志工行列，也從來沒聽過她的不耐煩。



呂秀珍創下許多花蓮的第一，包括民國71至74年擔任花蓮市代會主席，是第一位女性主席，首任女獅子會會長，未婚接任市婦女會會長、女義警中隊長。



另一姐妹會成員林利勤說，呂秀珍臨終時仍交代奉獻她的所有，遺愛人間，除了捐眼角膜，也捐贈愛心車給黎明社區服務中心，做為「瑞智學堂」接送銀髮長輩，延緩失能失智的交通車。



黎明機構執行長陽正中簡報說明黎明從身障院生的收容照顧，拓展至延緩失智的社區服務工作，希望為預防延緩失智症的發生盡一分心力。



黎明社區服務中心針對失智服務開辦預防失智的「樂智學堂」、輕度失智的「瑞智學堂」、中重度失智的「樂活學堂」、「瑞智互助家庭」、照顧者支持服務等十多個據點，歷年服務的失智者達7000多人次。



黎明教養院公共事務部主任柯仁愛說，在地形狹長的花蓮縣，據點與據點之間需要交通車一起落實社區服務，有了呂秀珍的愛心車，將可以照顧更多長輩，也在接送行動有困難的老大人時能克服障礙，受到完善的預防失能與失智服務。（編輯：孫承武）1070202



